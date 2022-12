Desmienten rumor de que Silvia Pinal tuviera Covid durante navidad

El presentador Gustavo Adolfo Infante alarmó tras informar que la primera actriz Silvia Pinal había dado positivo a Covid-19, por lo cual llegaron a la conclusión de que pasaría navidad aislada de sus seres queridos, con el objetivo de no contagiar a nadie.

Silvia Pinal, primera actriz mexicana. (Foto: Instagram.)

Efigenia Ramos, quien es la asistente de la actriz, salió a desmentir el rumor que surgió, lo hizo a través de una entrevista para el programa Telediario Matutino, en la cual aclaró que pasó la navidad en compañía de sus hijos, mismos que organizaron una gran cena para celebrar esta fecha tan especial.

Asimismo, comentó que Silvia padece un problema de bronquitis, por lo cual ante el cambio de temperaturas tuvo un poco de tos, pero no se trató de otro tipo de enfermedad como lo habían informado.

Silvia Pinal vive a plenitud. (Foto: Instagram.)

Por último, Efigenia comentó que días antes de navidad, Pinal tuvo una pequeña reunión con algunas amistades del medio artístico, por lo cual si hubiera recibido algún tipo de diagnostico su equipo se hubiera negado a esto.

“Que irresponsabilidad de nosotros, porque estuvimos con ellas y son sus amigas, ella las quiere mucho y no las expondríamos de ninguna manera. Entonces no, no tiene” agregó.

Estado de salud de Silvia Pinal

La salud de la actriz de 91 años ha preocupado en últimos meses, ante varios rumores que surgieron sobre diversos padecimientos que supuestamente tiene, pero tanto sus hijos como su equipo de trabajo han salido a desmentir estos comentarios, ya que casi siempre se trata de algo pasajero.