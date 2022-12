¿Las Kardashians fundaron una iglesia para evadir impuestos? esto es lo que se sabe

Las Kardashians son una de las familias más famosas en Estados Unidos, su estilo de vida opulento ha quedado evidenciado no solo en redes sociales, si no también por su popular programa “Keep Up With the Kardashians”, cada uno de los integrantes se mantiene por sus exitosos negocios, Kim Kardashian con su marca de ropa, Kyle Jenner con su línea de maquillaje y Kendall Jenner con su tequila que lanzó al mercado.

La fortuna de la familia asciende a una suma millonaria, es por ello que no resulta sorprendente los lujos con los que cuentan, como fue el caso de la lujosa fiesta que organizaron en navidad; sin embargo, una usuaria de Twitter compartió la forma en la que las Kardashians evaden impuestos de sus respectivos negocios.

Iglesia que fundaron Las Kardashians

Kris Jenner quien es la matriarca de la dinastía co-fundó la Iglesia Comunitaria de California en 2009, misma que esta ubicada en Agoura Hills, California . La iglesia cobra una cuota de membresía de mil dólares al mes y la mayoría de los miembros dona el 10% de sus ingresos.

A pesar de esto, la familia no asiste a esta iglesia, ya que van a un recinto cristiano, Hillsong, pero Kim Kardashian precisó en una entrevista que dona millones año con año a la iglesia de la que es co-fundadora su madre, lo cual desató varias sospechas.

La Iglesia Comunitaria de California tiene programas para apoyar a niños y adolescentes que se encuentran en condiciones desfavorables, por lo cual recibe donaciones por parte del público en general, la forma en la que lo piden es lo que llamó la atención, ya que algunos lo perciben como chantaje.

Sospechas sobre evasión de impuestos

Pese a que solo prevalecen como rumores, en Estados Unidos las iglesias no pagan impuestos, ni estatales, ni locales, ni federales, es por ello que algunos usuarios han señalado que Kris Jenner utilice a la iglesia como una institución para evadir impuestos, respecto a las ganancias de los negocios con los que cuentan sus hijas.