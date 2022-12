Carmen Villalobos llora dolorosa despedida luego de un acuerdo al que llegó con Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos es feliz, por ahora con sus tres perritos: la critican por no tener hijos Foto: Instagram @cvillaloboss

A pesar que la separación entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos es un hecho, sin vuelta atrás, hay afectos obtenidos durante el matrimonio que todavía los mantiene unidos y seguirá siendo así hasta que la muerte los separe. Si bien, la pareja de actores era considerada una de las más sólidas del mundo del espectáculo no dejó de sorprender el anuncio de su ruptura.

Sebastián de 41 y Carmen de 39 años estuvieron emparejados durante 13 años y aunque no tuvieron hijos compartieron no sólo el amor entre ambos, el tiempo que duró, también por el de sus tres perritos. Luego que formalizaran su separación, la ex pareja acordó que los canes se quedarían con Caicedo.

A pocos días de cerrar este 2022 la actriz colombiana compartió en sus redes sociales lo que significaba tener que separarse de Capuchino una de las mascotas con las que convivió junto a Sebastián: “Es difícil, es complicado, pero acuerdos son acuerdos”, expresó la famosa. Carmen Villalobos compartió una imagen donde aparece visiblemente emocionada despidiendose de Capu, como le suele llamar.

Carmen Villalobos le dedica palabras a su perrito capuchino La actriz acordó con su ex esposo, Sebastián Caicedo, que entregaría a la mascota como parte de la sepración. Foto: @cvillalobos

La protagonista de Sin senos no hay paraíso, quien ha sido respetuosa y cuidadosa de contar detalles de su rompimiento, visiblemente emocionada compartió en las historias de su Instagram la nueva vida que tendrá su adorado perrito:

“Desde el principio teníamos un acuerdo; yo iba a tener a Capuchino hasta esta fecha y ya después lo entregaba, Capu va a estar más feliz de lo que estaba… Se lo llevan a Medellín, a una casa finca, va a tener otros hermanitos”, expresó.

Hace semanas la actriz compartió en sus redes sociales detalles de la personalidad de Capuchino, para ella es un perro muy especial, de hecho contó que requirió de entrenamientos y adiestramientos para equilibrar la ansiedad que lo caracteriza. Incluso dijo sentirse orgullosa de los resultados logrados.

El can ya se encuentra con Sebastián, disfrutando del campo y la naturaleza, como el propio actor en sus historias de Instagram.