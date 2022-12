‘The Last of Us’: tendrá uno de los capítulos más largos de HBO

The Last of Us HBO Max

La saga ‘The Last of Us’ describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. Esta trama que viene de libros, se basa en la historia de los videojuegos.

La serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, crea un impacto en los espectadores ya que la propagación de la epidemia va convirtiendo a todos en caníbales.

La lucha en descubrir una cura para esta realidad, recae sobre los hombros de Joel que cumple funciones de contrabandista pero a la hora de la verdad, termina recibiendo un camión de armas para atacar a los infectados y al mismo tiempo, custodiar a una niña que termina siendo mordida pero no muestra síntomas y permite pensar que quizás sí existe una cura para las personas que atraviesan este mal momento.

El primer capítulo más largo de HBO

La serie tendrá uno de los capítulos más largos transmitidos por HBO. A través de la cuenta ‘DomTheBomb’ se pudo conocer que el primer episodio tendrá una duración de 85 minutos, es decir una hora con 25 minutos, según una captura de la ficha del episodio.

A menos de un mes la euforia crece por quienes han seguido de cerca la serie. La trama estará inspirada en los sucesos que vieron en el primer juego, pero no será una recreación total, se encontrarán elementos nuevos que no se vieron en PlayStation.

Así quedarán distribuidos los episodios de la serie

The Last of Us – 85 minutos

The Deuce – 84 minutos

Boardwalk Empire – 72 minutos

Game of Thrones: House of the Dragon – 65 minutos

Game of Thrones – 61 minutos

Succession – 61 minutos

Los Sopranos – 60 minutos

The Wire – 59 miuntos

Chernobyl – 58 minutos

The White Lotus – 54 minutos

Euphoria – 53 minutos

The Last of Us se estrena el próximo 16 de enero de 2023 en HBO Max y así están desglosados sus capítulos: