Sugey Ábrego: el momento oscuro de su vida que casi la hace cometer una locura

La actriz mexicana Sugey Ábrego siempre ha mostrado su lado activo en la televisión. Con picardía y entusiasmo enfrenta cada uno de los papeles que ha tenido que representar en las producciones que inició desde el año 2003 hasta la actualidad. Un momento difícil en su vida la llevó a pensar en cometer una locura.

El proceso depresivo que marcó su vida

Hace tres años Sugey estuvo a punto de interrumpir sus sueños. Estuvo casada con Enrique Durán, con quien no tuvo apoyo para superar sus problemas depresivos y lo único que buscaba era amor propio aunado a su interés económicos. La mexicana nacida en Veracruz, confesó en el programa ‘Ventaneando’ el lado oscuro de una etapa de su vida que la ayudó a renacer como el ave fénix.

La mexicana expresó: “...yo estuve al borde del cuarto piso de mi penthouse así de ‘si mañana me muero, a nadie le va a importar’. Y es un lapsus en el que no piensas y yo tenía una persona, la empleada de mi casa, que me jaló así del suéter y pude reaccionar y en esa reacción yo sólo le dije: ‘Háblale a mis papás. Yo necesito que me internen’. Yo estuve internada en una clínica de salud mental...”, reveló Sugey Ábrego.

Ábrego tuvo a alguien cerca para echarle porras pero estuvo clara que no necesitaba solamente a una persona que la animara a salir hacia adelante sino más bien un especialista con conocimientos en su caso. Con terapias y tratamiento médico pudo superar esa realidad de su vida.

“Sí sentí que no valía nada, pero lo más importante es que trabajé en mi, en terapia con psiquiatra, con medicinas y tengo todo el valor de decirlo porque yo quiero que si alguien se refleja en mi vida, el día de mañana diga: ‘si ella pudo, yo también’”, destacó.

Sugey Ábregon ahora está convertida en un verdadero sex symbol, pues ahora vende contenido exclusivo para la plataforma OnlyFans, Además de contar con una página web personal donde incluye a puras personas VIP. La famosa está a punto de llegar a sus 44 años y se siente feliz de todo lo que ha alcanzado.