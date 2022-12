Internautas critican a Chicky Bombón por un video en redes sociales

Chicky Bombón se ha caracterizado por su particular sentido del humor y picardía en cada uno de sus videos, ha calado en el mundo de la farándula y poco a poco ha logrado sus objetivos. En este momento forma parte del grupo de panelistas del programa de variedades de Telemundo y en la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’, se llevó un chaparrón por parte de los internautas.

La conductora comenzó a cantar unas líneas improvisadas con la frase: “Esto está picante” y los seguidores explotaron la red social por considerar que la escena estuvo fuera de lugar, aunado a que opinan que el cambio en la imagen del programa no fue el idóneo. Sin embargo la Chiky Bombón, no muestra ningún tipo de preocupación por comentarios de nadie, al contrario, se disfruta de cada etapa que ahora experimenta en su vida profesional.

Así surgieron los comentarios hacia la dominicana: “Estos cambios en el programa no son para mal son para peor, entre la poca calidad le añaden ridiculez no pinta nada bien”, “Ridícula que feo canta y para conducir ni sirve ya no veo el programa”, “A mí me cae mal ella siento que hace cosa para caer bien hazme el favor”, “Este programa es un asco creo que en el circo van actuar mejor esto parece TikTok”, así expresaron algunos internautas.

Cabe destacar que Lissette Eduardo, reconocida como la Chiky Bombóm, comenzó a hacer viral su contenido luego de que promoviera todo lo relacionado con el amor propio, el peso y lo relacionado a la inseguridad de las personas. Ahora la llamativa morena, muestra su figura delgada y atuendos que le quedan a la medina. La presentadora, continúa enviando mensajes motivacionales y hasta sin pelos en la lengua para quienes se creen con mayor grado de superioridad. Chicky Bombón es una amante de las buenas vibras y enviar mensajes positivos para apartar a personas negativas que puedan estar a su alrededor.