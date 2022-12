Natalia Jiménez celebra su cumpleaños con una de las personas que más ama en su vida. ¿Quién será?

Si algo ha vivido Natalia Jiménez este 2022 es un carrusel de emociones; sus giras musicales: “México de mi corazón” y “Antología 20 años” además de cumplir con el sueño de convertirse en actriz. Sus logros profesionales han demostrado que el éxito está de su lado.

La ex integrante de La Quinta Estación ha dijo que este año ha podido cumplir sueños y alcanzar nuevas metas. “El 2022 ha sido un año increíble crecí, trabajé, planeé, creé y disfruté todo lo que amo, acompañada de un equipo sólido de profesionales, que me impulsan y apoyan en todo y con quienes adoro trabajar”.

Este 2022 coincidió con la celebración de dos décadas de carrera artística y en honor a ello ofreció parte de su repertorio musical en tres conciertos a casa llena en Miami y Puerto Rico. Para este 2023 continuará con sus shows en otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, también en las principales ciudades de Estados Unidos, México y España.

Pese a estos logros, no todo ha sido color de rosa para la interprete de temas como “Creo en mí” o “El sol no regresa”, al tener que enfrentarse a una batalla legal con su ex esposo Daniel Trueba luego que este se interpusiera a que la artista viajase con su hija a México, alegando que no era un país seguro para la pequeña Alessandra, pero finalmente los deseos de Jiménez se han hecho realidad y un juez de Miami le ha dado la razón a la cantante.

Luego de la montaña rusa de emociones a las que se debió enfrentar este año Natalia Jiménez puso celebrar un año más de vida junto a su hija; su amor más grande, como ella misma suele decirle. La cantante compartió en su cuenta e Instagram, que supera 1 millón 700 mil seguidores, un carrete de fotografías donde no sólo se le ve feliz sino acompañada de su amada Alessandra y actual pareja Arnold Hemkes.

🎁♥️Celebrando mi cumpleaños en familia! Saludos desde México a todos !♥️Gracias por sus buenos deseos. Mi mejor regalo han sido estas vacaciones con mi hija. Poder al fin traerla a México y enseñarla lo bello que es acá, es un sueño. Los quiero! @arnold_hemkes, escribió la cantante en su post.

Definitivamente todo indica que Natalia Jiménez cierra el año y le da la bienvenida a su nuevo ciclo de vida como lo deseó muchas veces; disfrutando de su hija en tierras aztecas y poder mostrarle las maravillas de las tierras mexicanas.