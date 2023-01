Modest Mouse: muere el baterista Jeremiah Green tras su lucha contra el cáncer

La agrupación Modest Mouse confirmó la muerte de Jeremiah Green, cofundador y baterista de la banda, quien perdió la vida cuatro días después de que la banda anunciara que estaba luchando contra el cáncer en etapa 4.

“Como informamos, Jeremiah estaba en tratamiento por cáncer y todo indicaba que iba bien”, informaron en su momento.

El grupo hizo el anuncio en Año Nuevo, “No sé cómo aliviar esto: hoy perdimos a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó para descansar y simplemente se desvaneció. Me gustaría decir un montón de palabras bonitas en este momento, pero simplemente no es el momento. Estas vendrán más tarde, y de muchas personas. Por favor, aprecia todo el amor que das, recibes, has dado y recibirás. Sobre todo, Jeremiah fue sobre el amor. Te amamos”.

La banda había pedido a los fanáticos que pensaran en Jeremiah, de 45 años, porque sentían que la energía positiva funcionaría. Jeremiah e Isaac Brock fundaron el grupo en 1992 y, en su mayor parte, excepto por un breve descanso en 2003, Green permaneció en la banda.

El músico fue catalogado como el #37 de los 50 mejores bateristas de rock por Stylus Mag.

La banda fue nominada a Mejor Álbum de Música Alternativa en los Grammys de 2005. Modest Mouse lanzó siete álbumes, incluido This Is a Long Drive for Someone With Nothing to Think About.