Anita Pointer, de The Pointer Sisters, muere a los 74 años

The Pointer Sisters. (Foto: Instagram.)

Anita Pointer, una de las integrantes fundadoras del grupo de R&B The Pointer Sisters, murió este fin de semana a los 74 años, según lo informó su publicista Roger Neal. La legendaria cantante falleció en su casa de Los Ángeles, donde estaba rodeada de su familia, señalaron en un comunicado, donde especificaron que la causa de la muerte fue el cáncer.

The Pointer Sisters es un grupo estadounidense de soul formado en 1971 en Oakland, California, por las hermanas Bonnie Pointer, June Pointer, Anita Pointer y Ruth Pointer. Desde jóvenes tuvieron una influencia por el gospel y el soul de The Staple Singers, Aretha Franklin y The Andrews Sisters.

“Si bien estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Anita, nos consuela saber que ahora está con su hija, Jada y sus hermanas June y Bonnie y en paz. El cielo es un lugar hermoso y más amoroso con Anita”, dijo la familia de Pointer a los medios estadounidenses.

También participaron en varias cintas con sus canciones.

Legado en la música