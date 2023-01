Tras el gran éxito obtenido con las fiestas ‘The Most Beautiful Moment to Party’, y ‘Bangtan Halloween’, DeluluLand regresa con un nuevo evento para todas las edades, ‘Tardeada DeluluLand’ , el próximo sábado 18 de febrero en La Piedad Live Music (Insurgentes Sur 585, Nápoles, CDMX) a partir de las 2:00 pm y hasta las 7:00 pm. Cabe señalar que en este evento no habrá venta de alcohol.

‘Tardeada DeluluLand’, una fiesta llena de k-pop para todas las edades. / Foto: Cortesía

¿Dónde comprar los boletos?

Tipos de boleto y kits

KIT DELULU

Opción A (Charm Achi, PC random, boleto conmemorativo, pin y tote bag)

Opción B (Vaso, tote bag, pc random, boleto conmemorativo y pin)

KIT DECO

Charm Achi

Top Loader

Boleto conmemorativo

PC Random

Planilla de stickers

Washi Tape

Pin chico

KIT FAN

Card holder

PC Random

Boleto conmemorativo

Pin Chico

La promotora de este evento lleva de nombre DeluluLand, un juego de palabras entre el término “Delulu” que se utiliza mucho para explicar un estado mental en el que no existe la realidad, y se habita en una tierra (Land) de fantasía. La imaginación del fandom es lo más importante para DeluluLand.

DeluluLand es la creación de tres mujeres con carrera en desarrollo de empresas, comunicación y marketing digital que decidieron emprender por su amor por el k-pop y la cultura coreana. Inician DeluluLand con la búsqueda de encontrar personas similares a ellas que les gusta disfrutar de su fanatismo sin prejuicios de género, o de edad.

