¿Un mal regalo? Mirreyes no aceptan iPhone 13 GRATIS

Muchas personas deciden iniciar el año con buenas acciones. Por eso, Carlos Bello salió a las calles de la Ciudad de México a regalar un iPhone 13 Pro Max, sin embargo jamás imagino que sería rechazado por varias personas .

Según lo compartido en el TikTok del creador de contenido, el joven acudió a una de las colonias más “finas” de la capital del país: “Oye, hermano ¿No quieres un iPhone regalado? Es el iPhone 13 Pro Max”, son las palabras que decía Carlos a las personas que transitaban por la calle.

Al escuchar de qué celular se trataba, los ‘afortunados’ se negaron y explicaron que ya tenían ese celular e incluso contaban con un celular más nuevo. El dispositivo que se regalaba tiene un valor mayor a los 25 mil pesos mexicanos.

El influencer no entendía cómo hay personas que no quisieron el regalo, solo un joven dudó en aceptar el celular, pero al final dijo que no. Al acabar la grabación, una joven dijo “sí” al dispositivo y agradeció el gesto. Hasta el momento, el clip cuenta con más de cuatro millones de reproducciones en el plataforma de videos cortos, TikTok.

“Quiero ser como ellos, comer con ellos jajaja”, “El del Porsche súper buen plan”, “Desconfianza, es raro que alguien que regale algo nada más por que si”, o “más fácil rastrear un iPhone y se comprometen esa gente de mucho dinero”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

