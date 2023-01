Hombre viaja a Colombia para conocer a su novia de internet y pierde más de 120 mil pesos

Para muchas personas el amor no tiene fronteras, por eso, utilizan el internet para conocen al “amor de su vida”. Tal como el hombre que se viralizó por tener una novia en Colombia. Según lo relatado por un medio local, Eduardo Villarreal viajó desde Estados Unidos para pasar el Año Nuevo con su ‘pareja’ .

Desafortunadamente, Lalo no inició el año con el pie derecho: “Yo vine a Santa Marta a buscar una chica, quería tener una relación seria, pero me han robado. Yo la conocí a través de las redes, llevábamos meses hablando y proyectamos este viaje para conocernos e iniciar nuestro romance, pero me engañó”, reveló el hombre al portal antes citado.

El mexicano aseveró que le robaron 30 millones de pesos colombianos (unos 120 mil pesos colombianos) y su teléfono: “Eran dos chicas y una de ellas me tenía enamorado, se veían serias, decentes pero al pisar Santa Marta me quitaron todo lo que tenía”, narró.

Para finalizar con el suceso, la víctima aconsejó que “antes de emprender un viaje para conocer el amor en redes sociales, fíjese bien con quien habla. Que no le pase lo mismo que a mí porque esto daña la Navidad, el Año Nuevo y todas las vacaciones”.

