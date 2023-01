¿Angélica Rivera y Cynthia Klitbo aún son amigas? esto fue lo que dijo la hija de ‘La Gaviota’

Los escándalos y rumores envolvieron desde el día uno a la pareja entre el político Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera que duró diez años unida; sin embargo, parece que actualmente no tienen ninguna relación ni comunicación pero a inicios del año 2022, Cynthia Klitbo reveló detalles poco conocidos y polémicos sobre la relación de Rivera y Peña Nieto. Meses después, Sofía Castro hija de la ex primera dama de México, explica cómo están las cosas en este momento entre su mamá y Klitbo.

¿Siguen siendo amigas después de que #CynthiaKlitbo reveló detalles sobre la relación entre ‘La Gaviota’ y el expresidente Enrique Peña Nieto? https://t.co/Zvx0rH7JjS — Despierta América (@despiertamerica) December 31, 2022

Unidas por años de amistad

En reiteradas ocasiones se ha mostrado la buena amistad que tienen Aylin Mujica, Angélica Rivera y Cynthia Klitbo. Aunque la intensión siempre ha sido dar a conocer que aún mantienen una gran comunicación, Klitbo expresó en relación al tema de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto: “Se enamoraron, me consta. Tronaron como cualquier otro matrimonio”, sentenció la actriz en su esfuerzo por defender a su amiga.

Cynthia también habló de los momentos de llanto que Angélica enfrentó durante este matrimonio e hizo referencia a una presunta infidelidad del expresidente de México contra Rivera.

Aylin Mujica compartió una foto con sus amigas Angélica Rivera y Cynthia Klitbo. Aunque la intensión era dar a conocer que aún mantienen una gran amistad, inmediatamente les llovieron las críticas, pues muchos usuarios consideraron que las estrellas abusaron de los filtros. pic.twitter.com/O6Vcv4ORzU — Raúl Brindis (@raulbrindis) April 22, 2021

Ahora Sofía Castro la hija de ‘La Gaviota’, expresó si esa amistad se terminó: “Cynthia ve a mi mamá muchísimo, fue una situación entre ellas de amigas, Cynthia se equivocó, dijo una cosa que no debía que eran ciertas, no porque haya mentido.... Cada quien tiene una percepción me entiendes pero siguen siendo muy amigas”... Agregó la hija de Angélica Rivera.

Tras advertir que Klitbo dijo cosas “que no eran ciertas”, Sofía explicó que no es que Klitbo haya mentido, sino que expresó su punto de vista desde la perspectiva que tuvo sobre la relación de Angélica y Enrique. La joven actriz también expresó sobre este tema que: “Siguen siendo muy amigas. La gente se equivoca. Cynthia se equivocó y ya, no pasa nada. En esta vida no hay que guardar rencor, muchachos”, indicó.