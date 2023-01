Elizabeth Álvarez: “Mis hijos no saben que soy actriz, ni que mi esposo es actor”

Elizabeth Álvarez estuvo fuera de la pantalla de las telenovelas por cinco años con la intención de poder estar de cerca en la crianza de sus mellizos Máxima y León, quienes cumplieron 7 años a principios de diciembre. La realidad es que hasta la fecha, los niños desconocen que sus padres son actores. Meses atrás, la actriz comentó que los niños no ven televisión, una medida que ha tomado para guiarlos mejor durante esta etapa de crecimiento.

La esposa de Jorge Salinas compartió al programa de televisión ´Sale el sol’; antes de que terminara el año, que su vida como artista la que todos conocen no es la misma que conocen sus hijos, por el contrario, ellos ven es a una madre YouTuber que también es una chef que comparte tips y recetas de cocina a través de su canal.

La artista informó además, que en el caso del oficio de su esposo, los pequeños tampoco relacionan a su padre con nada que tenga que ver con el mundo del espectáculo sino más bien como una persona que es muy inteligente y lee con frecuencia. “Consideran a su papá como una persona que estudia mucho”, agregó.

#ElizabethÁlvarez asegura que sus hijos no saben que ella y su esposo #JorgeSalinas son actores y explica que les dirán cuando ellos lo pregunten.#SaleElSol🌞https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/OvPFxI75os — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 29, 2022

En entrevistas pasadas, Elizabrth Álvarez informó que siempre se ha esmerado para que sus hijos la vean como una madre que cumple todas las facetas que implica este rol.

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás. Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque…”, dijo la actriz quien también expresó lo bonito de estas fechas y lo especial de compartir en familia en navidad.