Gabriel Soto y su mala experiencia con el bótox

A los hombres del espectáculo también les gusta verse apuestos y rejuvenecidos, es por eso que el bótox es uno de los métodos más usados en ellas pero ellos no se quedan atrás. A todos no les resulta con éxito aplicar este cambio en su rostro, y tal fue el caso de Gabriel Soto a quien no le fue tan bien con este método. El actor contó su experiencia.

Los famosos también recurren a los 'arreglitos' estéticos, aunque no todos quedan satisfechos con los resultados. 😒https://t.co/cX4LhlOo90 — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) December 25, 2022

El protagonista de telenovelas contó al igual que otros actores, que no resultó para él lo que esperaba aplicarse bótox: “Yo lo hice una vez y no me fue muy bien entonces prefiero no hacerlo. Si pues el ácido hialurónico...., ahorita están muy de moda las plaquetas que te sacan sangre y la centrifugan y te ponen ahí tu propia sangre entonces cositas así de cosmetología... pero sin llegar si a cosas más extremas”, agregó

Soto también añadió que: “Finalmente si pues se me ve la patita de gallo y todo pero pues es parte de, no lo voy a poder evitar, ¿no?”. El actor se ha visto envuelto en diversas críticas por su apariencia, pues muchos internautas consideran que la “mano” de Irina Baeva habría acabado con la juventud del mexicano. Otros consideran que sigue siendo un hombre muy apuesto y que no le hace falta ningún tipo de retoques.

Los internautas que sí opinaron que actualmente el Soto no está en su mejor momento físico agregaron que: “Ya se está haciendo viejo, ni modo, todo es parte de la vida”, “No es actor, él está sólo por su físico en la pantalla, pésimo actor conocido por sus escándalos”, “Ya se ve descuidado”, “Que mal se ve ya”, agregaron los usuarios de las redes sociales.

El mexicano de 47 años también ha enfrentado diferentes polémicas relacionadas a su amor con Irina Baeva. Hasta ahora se sabe que luego de varios rumores, ya no comparten la misma residencia.