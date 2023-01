Alfonso Herrera habría rechazado la gira de RBD porque no quisieron pagarle 10 millones de dólares. / Foto: Getty Images (Julien M. Hekimian/Getty Images For Montblanc)

El pasado 19 de diciembre el grupo RBD que alcanzó la fama mundial gracias a la telenovela de Televisa ‘Rebelde’, anunció su reencuentro y a la par, compartió una fecha (19 de enero de 2023) donde supuestamente se revelará más información con respecto a la gira o tour que tienen planeado.

Alfonso Herrera habría rechazado la gira de RBD porque no quisieron pagarle 10 millones de dólares. / Foto: Spotify

Con este anuncio se reveló que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez serían parte del reencuentro, sin embargo, Alfonso Herrera quien le dio vida a Miguel Arango dentro de la telenovela, no dio señales y reveló que no estaría de regreso.

Alfonso Herrera le dio vida a Miguel Arango dentro de la telenovela Rebelde. / Foto: Canal de las Estrellas

“Voy a estar trabajando, es un proyecto muy importante y sigue siendo muy importante, lo único que puedo decir es que va a ser muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo, yo estoy muy agradecido y nunca me voy a arrepentir de haber participado en RBD”, reveló Poncho Herrera ante la prensa.

Alfonso Herrera habría rechazado la gira de RBD porque no quisieron pagarle 10 millones de dólares

Sin embargo, el actor parece haber mentido con sus declaraciones, ya que, la revista TVNotas reveló que habría rechazado la gira de RBD porque no quisieron pagarle 10 millones de dólares, “Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’, compartió una persona encargada de la producción del tour.

Alfonso Herrera habría rechazado la gira de RBD porque no quisieron pagarle 10 millones de dólares. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

¿Cuáles son las peticiones que hizo Poncho Herrera para formar parte del reencuentro?

Asimismo, el infiltrado reveló que Poncho Herrera no quiso participar en el concierto virtual llevado a cabo en pandemia debido a que Dulce María no estaría y no veía el caso en que estuvieran incompletos, además, compartió que el actor hizo varias peticiones para formar parte del reencuentro, “Además quiero que me enseñen las fechas y los lugares, porque no pienso ir a sitios que no me merezcan, yo diré qué plazas visitaré y cuáles no”, dijo.

Por último, señaló que el actor de la serie de Netflix ‘Ozark’ reveló que solo sería parte de la gira si aceptaban sus peticiones, “A mí los fans me valen mad*e, eso a mí no me importa, si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones que serán realizadas por contrato”, dijo.

Lo más visto en Publimetro TV: