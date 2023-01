Aleska Génesis cambia su look usando peluca y recibe críticas por sus seguidores

La modelo Aleska Génesis siempre da rienda suelta a las críticas. La expareja de Nicky Jam y la creadora del ‘amarre’ es nuevamente el tema de conversación en las redes sociales y ahora el tema está relacionado con su cambio de look. La venezolana apareció en las fiestas de navidad con una peluca.

Aleska ha venido contando su problema de salud relacionado con una patología denomina ‘Alopecia’. Ha sido una lucha constante para ella como mujer y su estado emocional. La influencer ha narrado su caso por las redes sociales y ahora en las festividades de navidad y fin de año, mostró una nueva apariencia usando una peluca lo que a sus seguidores no les pareció muy acorde.

Los comentarios no pararon y los internautas dieron rienda suelta a sus opiniones: “Eso parece un peluquin”, “Te creció la pelona”, “Te ves hermosa pero ese estilo ya pasó de moda”.

“La alopecia salió del grupo”, “Bella chama, esperemos que no te salgan más imitaciones con este nuevo look que tienes”, “A ti todo te luce, espero no salga otra a ponerse pollina”, son algunos de los mensajes.

Luego de tantos conflictos que ha atravesado la actriz y modelo en su vida personal, ella misma mostró el proceso que vive con la caída de su cabello y en Instagram explicó: “Esta soy yo actualmente.. mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, agregó.