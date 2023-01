Usuarios se burlan del concierto que dio Ángela Aguilar en Tuxtla Gutiérrez

El nombre de la cantante de regional mexicana, Ángela Aguilar, se convirtió en tendencia en varias ocasiones el año pasado y no solo por su música, si no también porque se declaró 25% argentina, lo cual no ha sido olvidado, ya que algunos usuarios de redes sociales se burlaron por el concierto que ofreció en Chiapas y trajeron el tema de nuevo a la conversación.

Ángela Aguilar, la mexicana que enamora. (David Becker/Getty Images for The Latin Recor)

Al parecer muchos de los cibernautas aún no se olvidan de los declaraciones de Ángela Aguilar, ya que luego de que se publicó un video en TikTok, los comentarios de burla llegaron de inmediato contra el concierto de la joven.

El clip fue grabado en el evento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo que mostró una parte de la interpretación de la cantante, al fondo se notaron un par de asientos vacíos, lo cual desató diversos comentarios contra el espectáculo que presentó.

Tras las críticas que surgieron, algunos de sus fanáticos compartieron más videos desde otros ángulos para desmentir los rumores sobre el evento, es por ello que muchos opinaron que los rencores por sus declaraciones del pasado aún permanecen latentes.

Ángela Aguilar se declara 25% argentina

Al igual que muchas celebridades, la cantante mexicana habló al respecto del triunfo de la selección argentina, puesto que desde hace 36 años el país no levantaba una Copa del Mundo, es por ello que causó sensación en todas partes.

A través de una publicación en Instagram Ángela subió varias fotografías desde un avión, en el cual apareció con una sonrisa y unos pantalones del color característico de la bandera de Argentina.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, 25% Argentina, 100% orgullosa, hoy, todos somos más celestes que el cielo.” agregó en la descripción de su publicación.