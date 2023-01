Esta es la serie más vista en Disney Plus

Disney Plus estrenos enero 2021

En el año 2019 se lanzó la plataforma streaming de Disney Plus, un sitio que ha ayudado a muchos a llenarse de recuerdos, pues dentro de la misma se mantienen diferentes series que han caracterizado el canal de televisión, y asimismo, gracias a la fusión que este tuvo con Fox, otras producciones fueron agregadas, unas de estas fue ‘Malcolm in the Middle’, un film que se estrenó en el año 2000 y que hasta la fecha se mantiene en la memoria de su audiencia.

¿De qué se trata ‘Malcolm in the Middle’?

Con 7 temporadas y 151 episodios, ‘Malcolm in the Middle’ se ha convertido en una de las series favoritas desde inicios de los 2000′s, la misma trata de una familia muy peculiar, Los Cleavers, cada uno de ellos con características diferentes, que mantienen en expectativas a todos.

Centrándose en la historia de Malcolm (Frankie Muniz), el hijo del medio, quien tiene 11 años de edad y se encarga de mostrar la manera con la que día a día busca lidiar con las dificultades que normalmente pasa un adolescente, tanto con su familia, como en el colegio donde estudia.

A medida que pasa el tiempo, se agregan diversos personajes que de alguna manera también forman parte importante en su vida o dejan alguna enseñanza, rompiendo el hielo una que otra vez cuando se dirige directamente a su audiencia para realizar un comentario sobre lo que está sucediendo.

El top 10 de las series más vistas de Disney en el 2022

Este primero de enero, Disney dio a conocer cuáles fueron sus producciones más vistas en la última semana del 2022, teniendo en primero lugar la película ‘Un mundo extraño’, en segundo lugar ‘Avatar’ y en tercer lugar ‘Malcolm in The Middle’, mantiendose así como la serie más vista en la plataforma desde hace más de 6 meses.

“Estos fueron los más vistos de la semana en Disney Plus: 1 Un Mundo Extraño. 2 Avatar. 3 Malcolm In The Middle. 4 Los Montaner. 5 Bluey. 6 Encanto. 7 Encanto en el Hollywood Bowl. 8 Willow. 9 Red. 10 Jessie”.