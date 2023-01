Geraldine Bazán sorprendió con drástico cambio de look

Geraldine Bazán con cambio de look. Instagram @geraldinebazan

La actriz mexicana Geraldine Bazán que tiene dos hijas con el protagonista de telenovelas Gabriel Soto, siempre ha mostrado su buen gusto por la moda. Su fígura llama la atención y cada looks que usa, es para cautivar a sus seguidores, sin embargo, la más reciente transformación, causó algunas críticas de los cibernautas.

Bazán decidió dar otro giro a su estilo y protagonizó una transformación radical en su cabellera, pues, a través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió unas fotografías de su apariencia y así fue la lluvia de comentarios hacia ella: “Para mí se ve mas mayor se parece a Amanda Miguel”, “Amazing!! Es que tú con lo que te pongas te ves divina, pero este look está brutal”.

“Súper padre te sentó muy bien el divorcio”, “Eso no es un afro eso es solo un rizado (muy lindo pero jamás un afro) es tipo la permanente nada más”, “Luces como siempre guapísima y efectivamente con ese look te pareces a Christian Bach”, agregaron los fans.

La actriz de ‘Corona de Lágrimas 2′ hizo una segunda publicación y allí también se expresó: “No supero mi Afro look, lo amé! Que divertido es arriesgarse y divertirse. He recibido mes diciendo que me parezco a nuestra querida Christian Bach, a la gran Amanda Miguel e incluso a la increíble Bárbara Streisand, en cualquiera de los casos es un honor entonces poder brindarles un pequeño homenaje”, agregó la artista.

La actriz hizo la publicación hace unos días y reseñó: “Ayer salí de mi zona de confort en cuanto a looks se refiere… Y me encantó poder verme tan diferente sin ser un personaje”, escribió Bazán junto al carrusel de fotos que posteó en la red social de la camarita. En esta oportunidad, Geraldine optó por un estilismo más arriesgado y llamativo, en donde los rizos son los grandes protagonistas.