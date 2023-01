Periodista, escritor, comerciante y joyero: William Meberak Chadid, padre de Shakira

Todo indica que la salud de William Meberak está pendiendo de un hilo. En las últimas horas se conoció que el padre de la cantante Shakira se encuentra delicado lo que ha obligado que la cantante retrase sus planes de mudarse a Miami junto a sus hijos, tal como lo tenía previsto hacer a inicios de mes.

Recientemente las periodistas del podscat Mamarazzis han señalado que el viaje de la barranquillera a emprender nuevos horizontes en tierras norteamericanas deberá esperar, al menos, hasta el mes de junio, aprovechando además que finalice el año escolar en Barcelona, aunque la razón principal es que el padre de Shakira no podrá someterse a un viaje tan largo, sin embargo, de decidir viajar lo haría la próxima semana, aunque la intérprete de Te Felicito, tomará todas las previsiones posibles y deberá optar por un avión medicalizado.

Shakira y su padre, William Mebarak

Son momentos de emociones encontradas las que vive se encuentra viviendo actualmente la cantautora colombiana. Si bien el 2022 le dejó satisfacciones profesionales, en el plano personal sigue atravesando caminos compelas: la separación con Gerard Piqué, la estabilidad emocional de sus hijos y ahora la salud de su padre.

¿Quién es William Meberak?

William Mebarak Chadid es un escritor y periodista estadounidense de origen libanés que nació en 1931. A los 5 años emigró a Colombia y allí hizo gran parte de su vida.

Según sus palabras, fue su familia que siempre le enseñó el valor del trabajo, por esa razón desde joven aprendió múltiples oficios. Meberak es locutor de radio, joyero, comerciante, agente de seguros, profesor de literatura y escritor, este último sirvió de inspiración para que Shakira empezara a escribir sus canciones como una forma de imitarlo en las largas jornadas en que lo veía al frente de una máquina de escribir.

Sin embargo, su verdadera vocación estaba en el sacerdocio. Mebarak quería ser cura.

“Quería ser sacerdote por influencia de los hermanos de La Salle con los que estudié. Pero mi padre no quiso, se asustó, porque él no tenía hermanos varones y yo sólo tenía un hermano muy pequeño. Tenía pánico de que se perdiese su apellido, Mebarak. Entonces, me cambió de colegio, empecé a conocer chicas... ¡Y eso acabó con mi vocación! Después quise ser escritor y médico, pero tuve una juventud muy alocada, la verdad... Motos, coches, copas, juerga, chicas... Me avergüenza decir que fui muy inestable”, dijo, en 2013, a La Vanguardia.

Fue su primera esposa, Lucila Otero, quien lo ayudó a sentar cabeza: “Me estabilicé en el momento en que nació mi primer hijo, William. Sentí una transformación interior. Entonces pude decirle a mi padre ‘aquí te doy un heredero’. Me calmé, empecé a trabajar en prensa y luego tuve siete hijos más con mi esposa. Pero, por desgracia, William murió en un accidente, conduciendo su automóvil. Le arrollaron. Fue hace muchos años, pero aún lloro cuando pienso en ello”, comentó en aquella entrevista.

Shakira en la fiesta de sus 15 años junto a sus padres, hermanos y amigos íntimo/Agencias

De los hermanos del primer matrimonio de William Meberak junto a Lucila se sabe muy poco, aunque en el libro Al viento y al azar- escrito por el propio Meberak, se puede leer cómo comenzó la relación con la madre de Shakira, incluso cuando aún estaba casado.

“Nidia trabajaba en la empresa de un amigo y un día vi el viento pegando sus faldas a las piernas y me enamoré. Pensé ‘ahora se acabó tu tranquilidad, William’, porque yo entonces era un hombre casado. Y cuando consolidamos nuestra relación, nació nuestra hija Shakira”, escribió.

Se sabe que luego del del nacimiento de Shakira y luego de su hermano Tonino, Nidia Ripoll dejó de trabajar para convertirse en ama de casa. Aunque cuando su hija empezó a desarrollar su talento artístico, Ripoll se convirtió en su mejor agente.

Desde que Shakira se inicio en el mundo de la música, su madre la acompañó a cientos de concursos y festivales, y en 1997, cuando empezó conocerse a nivel internacional, se transformó incluso en su jefa de prensa durante un tiempo. Gesto por el que Shakira siempre ha estado inmensamente agradecida. “Gracias a mi madre por cuidarme, enseñarme y por el --amor que me ha dado desde siempre”.