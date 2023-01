Bad Bunny: “Hay gente que prefiere foto que saludarme o hablar conmigo”

Bad Bunny ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que se hiciera viral un video donde le lanza el teléfono a una fanática que intentaba tomarse una fotografía con él, esto hizo llover cientos de críticas en internet, pues los usuarios aseguran que esa no era la manera de actuar en ese momento.

Le puede interesar: Bad Bunny hace promesa: “Ahí tienen, les di 3 años más”

Todo esto hizo que los internautas iniciaran la búsqueda de algunos videos en donde el cantante hace referencia a la manera en que le gusta tratar con sus fans, indicando que prefiere entablar una conversación con ellos y de querer algún tipo de imagen o video, es mejor que pidan permiso.

“Me pasó un montón de veces, hay gente que dice: ‘Bad Bunny una foto’ y yo le digo: ‘Hola, ¿Cómo estás?, Mucho gusto’, que sé yo, algo y cabr*n ¿me vas a dejar plantado? ‘No una foto, una foto’, pero saluda. Oye te estoy brindando un saludo. Papi te importa más una foto que saludarme que hablar conmigo, que yo te diga ‘Mira, ¿cómo estás?, ¿De dónde Tú eres?, ¿Cómo te llamas?’, compartir, hay gente que no sé dónde tiene el cerebro”.

Asimismo, contó una experiencia que había vivido en ese momento (2018 aproximadamente) en República Dominicana, expresando la incomodidad que sintió al momento en que las personas se sentaron a mirarlo mientras disfrutaba un momento con amigos.

“Me pasó hace poco tiempo (2018) en República Dominicana. Yo estaban en un lugar jangueando, de casualidad salí ese día y pues todo el local se decidió a ponerse frente mío, mientras yo bebía Champaña y bueno yo entiendo. Todo el mundo estaba grabando, pidiendo fotos, yo no le estaba dando foto a nadie”, dijo, agregando que hubo una chica en particular que insistía pidiéndole una foto, pero él no quiso dársela.

“Había una muchacha pidiendo foto y pidiendo foto y pidiendo foto y estábamos sonando las copas, yo no le di foto, pero me sonreí y le muestro la copa para brindar, y me dejó así (Con la mano extendida), aja me dejó ahí siguió jod*endo con la foto, al rato me dice para chocar las copas… Entonces no entiendo, hay gente q prefiere una foto que compartir contigo”, finalizó diciendo.