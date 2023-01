Bad Bunny; el hombre que impuso el uso de prendas de mujeres

Rompiendo esquemas y vestidos, así se vivió el 2022 en el mundo de la moda y Bad bunny no se quedó atrás con su estilo irreverente luciendo prendas de vestir de mujeres incluyendo faldas y argollas en su selección.

🐰 Bad Bunny icónico 💥⁣

⁣

📸 El rey del reggaetón es el protagonista de la última campaña de Jacquemus 💪Además de romper con los estereotipos de género al usar prendas asociadas tanto con feminidades como masculinidades ¿Benito Antonio Martínez Ocasio homenajeó a Brad Pitt?⁣ pic.twitter.com/oMEzOrduzP — Filo.news (@filonewsOK) February 8, 2022

Sin importar el que dirán, el cantante Bad Bunny se ha caracterizado por ser uno de los intérpretes del momento que ha movido más público y fanáticos durante el año 2022. Su estilo al usar una prenda de vestir, causa críticas en muchos pero sus seguidores lo ven como algo auténtico. Bad Bunny ha sido capaz de ponerse en sus videos, presentaciones y alfrombras rojas; prendas de vestir que usan las féminas y eso se ha expandido incluso, entre otros artistas.

Bad Bunny volvió a posar con un vestido de costosa marca y paralizó internet

El “Conejo Malo” ha sido el atractivo principal de importantes portadas de revistas de moda y en ellas no ha dudado en usar impresionantes prendas que van desde minifaldas hasta tacones de punta alta pic.twitter.com/veWOBbXHhV — SUCESOS (@Sucesosenlinea) August 17, 2022

El ‘Conejo Malo’ ha sido el atractivo principal de importantes portadas de revistas de moda y en ellas no ha dudado en usar impresionantes atuendos que van desde minifaldas hasta tacones de punta alta. Usar zarcillos, detalles de flores en el cabello y uñas largas pintadas, es el día día del cantante puertorriqueño.

#FamaDD Bad Bunny arribó con un llamativo look firmado por Burberry, casa de moda que hizo una sútil referencia a la gabardina que a lo largo de los años prevalece como una de las prendas más ovacionadas de la marca. https://t.co/q65Z4Ghdvm pic.twitter.com/UdJvXODDi3 — Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) May 6, 2022

Para promocionar su último álbum #YHLQMDLG, #BadBunny (@sanbenito) lanzó una campaña de lanzamiento, en colaboración con @Spotify, en el que utilizó prendas de las colecciones finales de Lula y Edgar Aguilera, egresados de la Lic. en Diseño Textil y Moda.#TalentoCENTRO pic.twitter.com/kuTtG9XhcE — CENTRO diseño | cine | televisión (@centro_news) March 6, 2020

Entre otras cosas, el fenómeno musical Bad Bunny decidió hacer “explotar” TikTok durante el primer día de 2023. El exponente del género urbano prometió un futuro más prometedor al cambiar parte de la letra de la canción Yonaguni. El cantante de 28 años expresó: “Ahí tienen, les di 3 años más... Feliz 2023″, colocó en su TikTok,que alcanzó los 8 millones de corazones.

Inmediatamente comenzaron sus fans a escribirle hasta llegar a más de 98 mil comentarios donde dijeron: “Benito, creo que en el 2026 me dará tiempo si, no pienso fallarte”, “Gracias gracias por darme más chance que esta ves no lo decepciono”, “Te juro que si lo logro, gracias por la prorroga, no te fallaré”, “te prometo que en el 2026 lo lograre”, agregaron algunos de sus seguidores.