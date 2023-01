¿Crisis de pareja? Mauricio Ochmann y su novia Paulina Burrola estarían peleados por Aislinn Derbez

Se dice fácil pero no lo es, el hecho de establecerse en una relación con una persona que tiene hijos de relaciones pasadas no siempre es fácil de aceptar. Tal parece que Mauricio Ochmann y Paulina Burrola iniciaron el 2023 con una crisis de pareja debido a la cercanía que mantiene el actor con su ex Aislinn Derbez con quien procreó una hija que apenas tiene 4 años.

Según lo dio a conocer la revista TV Notas, Paulina se siente desplazada de la vida del actor, a pesar que la modelo había aceptado la forma como Ochmann se venía relacionando con Derbez, en la actualidad su percepción ha cambiado al sentir que Mauricio ha descuidado la relación.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez separaron sus diferencias de apreja por el bienestar de su hija. Foto: Instagram @mauochmann

Al parecer el reciente viaje que hicieron a Disney, Mauricio, Aislinn y la pequeña Kailani fue el detonante de la crisis de pareja que actualmente atraviesan. Una fuente ha confesado que Paulina ha sido abierta y receptiva con el intérprete de El Chema en El señor de los Cielos, sin embargo la ex reina de belleza no termina de comprender cómo la ex pareja viajó, durante 5 días, junto a unos amigos de la hija de Eugenio Derbez.

“Pau lo entiende, pero decía que por qué tenía que ir Aislinn a ese viaje, que ni era una fecha importante como papás para que estuvieran juntos; además él consiguió el patrocinio del parque para que no pagara las cosas y se fueron como la familia feliz; tampoco le gustó que se fueron con amigos de ella al viaje”, dijo la fuente a TV Notas sobre la presunta crisis.

Sin embargo, este no sería el único problema que tiene la pareja, al parecer la famosa que en 2011 fue coronada como Miss Sonora se le ha despertado su instinto materno y busca embarazarse muy ponto. Aunque desde un principio Ochmann tenía muy claro los deseos de su novia en la actualidad le está dando muchas vueltas y no ha querido complacerla, lo que significa una incertidumbre para Paulina con respecto al destino de su relación.

“A Paulina como que le entraron las ganas muy fuertes de ser mamá, y cuando ellos empezaron a salir, quedaron en que sí estaría dentro de sus planes convertirse en padres, pues es algo que les llamaba la atención, más a ella porque nunca ha sido mamá”, dijo la fuente.

El informante también agregó que “cuando empiezan a platicar de eso, Mau dice que estaría increíble, pero que tiene mucho trabajo y que a él le gustaría estar presente en el embarazo, que por eso tenían que checar los tiempos”.

Todo parece indicar que si esta crisis que atraviesan Mauricio Ochmann y Paulina Burrola no la resuelven lo más pronto podría terminar en ruptura.