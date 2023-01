Como ya es costumbre, cada día de reyes, se come la tradicional rosca y año con año, los mexicanos hacen nuevas creaciones con algunos de los artículos o personajes que están de moda, y para 2023 no fue la excepción, ya que una panadería pensó en ARMY, como se le conoce al fandom del grupo de k-pop BTS y lanzó una rosca con temática de la agrupación.

Lanzan rosca de reyes con temática de BTS. / Foto: BIGHIT MUSIC / HYBE Labels

Fue la repostería y panadería Tentaciones Vainilla ubicada en Mérida, Yucatán quien realizó esta increíble creación que enloqueció a todos los fans de BTS donde en lugar de colocar al niño Dios en la rosca, optaron por incluir los bustos de los siete miembros del grupo surcoreano (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook).

Lanzan rosca de reyes con temática de BTS. / Foto: Tentaciones Vainilla (Facebook)

Tal y como se informa en la página de Facebook, la rosca de reyes tiene un costo de 420 pesos mexicanos y rinde para alrededor de 25 personas. Desafortunadamente, este producto es bajo pedido y debido a la viralización del mismo en redes sociales, ya se encuentra totalmente agotada, aunque, hace un par de horas revelaron que lanzarán una segunda ronda de roscas temáticas para ser entregadas a finales de enero.

Lanzan rosca de reyes con temática de BTS. / Foto: Comunique Yucatán

BTS llega a los cines con el concierto ‘Yet To Come in BUSAN’

Por otro lado, BTS llegará a los cines de México con el concierto ‘Yet To Come in BUSAN’ grabado el pasado mes de octubre en la ciudad de Busan ubicado en Corea del Sur, de donde son originarios los miembros Jimin y Jungkook y la preventa de boletos dará inicio el próximo miércoles 10 de enero y la película podrás verla a partir del 1 de febrero en distintos formatos. Para México, la cinta estará disponible en los complejos Cinépolis.

