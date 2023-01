Celia Lora habla de su experiencia en ‘La Casa de los famosos’

En los últimos años, Celia Lora se ha convertido en unas de las figuras más controversiales del mundo del espectáculo, pues más allá de ser la hija de Alex Lora, el líder de la banda de Rock el Tri, la misma se ha dado a conocer gracias a su participación en diversos realities show de televisión, uno de estos fue ‘La Casa de los Famosos’, el cual al parecer no le dejó muy buen gusto.

Fue durante una entrevista realizada por el portal de noticias Infobae que la modelo afirmó que esta había sido una de las peores experiencias de su vida. “No, eso fue de lo peor que he hecho en mi vida. Es lo peor qué hay en la vida”, dijo luego de que se le preguntara sobre su participación en este programa.

Una respuesta que extrañó a muchos, ya que a pesar de todo, las semanas que se mantuvo en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos, la modelo hizo amistad con artistas como: Verónica Montes, Gaby Spanic, Gisella Aboumrad (Gigi) y aunque en ese momento también fue cercana a Manelyk González, hace un Tiempo se dio a conocer que su amistad se rompió.

Celia Lora y Acapulco Shore

Con respecto a su participación en Acapulco Shore, Celia Lora manifestó que más allá de ser una experiencia laboral el reality showle dejó grandes amigos, por lo que pedía a MTV que no le pagara por su participación.

“Me dejó conocer a una hermandad máxima y siempre lo dije acabando las dos temporadas en las que estuve que para mí yo les decía a MTV que no me pagaran porque era trabajar con amigos y no cualquiera puede decir eso, es una bendición llegar y que los que son tus cuates en la vida real pues te hacen sentir que no fue un trabajo”, confesó.

Dando a conocer los personajes a los que consideró grandes amigos. “A Chile, Jey y Jawy los adoro, tengo puros recuerdos divertidos y bonitos con ellos. Nacha, Fer, Alba, Beni, los sigo conociendo así que estoy feliz de tener muchos amigos”, aseguró.