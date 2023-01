Estas son las películas que se llegan a Disney Plus en Enero

Disney Plus Getty Images. (Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images)

Cuando un nuevo año inicia, no solo significa nuevas oportunidades, para muchos también es sinónimo de estrenos de películas y series que con ansias esperaban desde hace algún tiempo, por este motivo, las diversas plataformas streaming se encargan de dar a conocer a todos su lista de estrenos para el primer mes del año, y Disney Plus no fue la excepción.

Le puede interesar: Disney Plus retiró Anastasia de su catálogo, ¿fue debido a la invasión de Rusia a Ucrania?

De esta manera, a través de sus redes sociales y página web, la plataforma mostró a sus seguidores lo que traerá en el mes de enero, esto es lo que nos trae en su cronograma para que tanto grandes, como pequeños, puedan disfrutar en familia.

Miércoles 4 de enero del 2023

Star Wars (Temporada 2, un episodio cada semana)

El Repatriado (Temporada 1)

Los Vecinos de Green (Temporada 3, Nuevos episodios)

America’s FHV Animals (Temporada 2)

Viernes 6 de enero de 2023

Si estas paredes hablaran

Summer Magic Quest 2022

Miércoles 11 de enero de 2023

Gina Yei (Temporada 1)

The Owl House (Temporada 2)

Buscando las olas

Lost Treasures of Egypt (Temporada 4)

Viernes 13 de enero de 2023

Avatar: The Deep Dive (A Special edition of 20/20)

El salón de los villanos

Miércoles 18 de enero de 2023

Miráculous (Temporada 5)

SuperJunior: The last man standing

Rey Shakir: Reciclaje

Viernes 20 de enero de 2023

Indina Menzel embruja el Madison Square Garden

Tiburones desde el Cielo

Tiburones bebé

Tiburones vs. Embarcaciones

Tiburones fantasmas

Ataques de tiburones (Temporada 1 y 2)

Reinar Tiburón

Tiburón despiadado

Tiburones en la noche

El gran tiburón martillo

Mandibulas al acecho

Pandillas de tiburones

Cocodrilos vs tiburones

700 Tiburones

Ballenas vs. Tiburones

El tiburón más peligroso

Tiburones gigantes

Doctora juguetes: 10 años

El increíble Dr. Pol: 200 ep.

Miércoles 25 de enero de 2023

Mila en el multiverso (Temporada 1)

Me & Mickey

El fantasma y Molly McGee (Temporada 1)

Parques Nacionales de USA (Temporada 1)