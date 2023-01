Gloria Trevi responde ante las nuevas acusaciones por el caso Andrade

Hace pocos días se dio a conocer la demanda por corrupción de menores que podría enfrentar Gloria Trevi en Estados Unidos, a pesar de que fue absuelta de estos cargos hace 20 años, por lo cual este viernes publicó un comunicado oficial para hablar más a detalle sobre el tema.

También te puede interesar: Gloria Trevi hace frente a una nueva demanda por el caso Sergio Andrade

La información se dio a conocer a través de una publicación que hizo la revista Rolling Stone, en la cual detallaron que podrían ser dos víctimas del caso que se vieron envueltas cuando tenían entre 13 y 15 años, mismas que señalaron de manera implícita a la cantante.

Sergio Andrade y Gloria Trevi Twitter @elsergioandrade Instagram @gloriatrevi

Gloria Trevi habla de las nuevas acusaciones

Ya que nuevamente podría enfrentar acusaciones por corrupción de menores en Estados Unidos y ante los comentarios de crítica que surgieron en su contra, la interprete de “Con los ojos cerrados” lanzó un comunicado oficial para expresar la forma en la que se siente por los señalamientos que surgieron otra vez.

“Ser víctima de abuso de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mi y toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años” explicó.

De igual forma, aprovechó el espacio para enviar su apoyo a las personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia y recalcó su inocencia ante el involucramiento de su persona en el caso Andrade, ya que eso fue comprobado después de varios juicios.

Gloria Trevi se muestra segura de enfrentar lo que sea

Luego de que se hicieron públicas las nuevas acusaciones, la cantante compartió un clip desde España, ya que estaría presente durante la famosa cabalgata de los Reyes Magos y expresó su emoción por la presentación de su tour ‘Isla Divina’, con lo cual demostró que esta lista para cualquier circunstancia que se le presente.

“El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada, aquí en España, voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo, así que prepárense” explicó en su video de Instagram.