Kalimba aclara si OV7 se separará o no después de que se hiciera público unos problemas internos

En “De primera mano”, tuvieron la oportunidad de hablar con Kalimba y preguntarle si era cierto que OV7 se separaría luego de que se diera a conocer que había serios problemas entre ellos.

El año pasado se empezó a decir que la gira que estaban planeado ofrecer OV7 finalmente sería cancelada, porque entre ellos ya no se aguataban y siempre había conflictos, por lo que supuestamente habían decidido separarse y acabar con su amistad.

De hecho, varios miembros del grupo empezaron a externar sus conflictos en las redes sociales, lo que, según Kalimba, fueron malinterpretados por la prensa, porque solo se trataban de diferencias de ideas.

Kalimba asegura que OV7 no se separará y que el grupo tiene nuevos proyectos este 2023

“Les voy a contar una cosa muy real, tuvimos un desacuerdo, no tuvimos una pelea”, empezó a explicar el cantante y agregó: “Yo no estaba de acuerdo con algunos puntos de vista de Lidia, y Lidia con algunos de Érika, y Érika con algunos de Mariana, y Mariana con algunos de Óscar y así entre todos”.

Aseguró que no habían llegado a estar de acuerdo con algunos puntos, pero eso no implicó nunca que cancelarían la gira o de que alguno de ellos no participaría. Simplemente tenían algunas diferencias que estaban tratando de resolver entre ellos, pero se filtró y la prensa agrandó el problema.

“Estábamos nosotros, en lo interno, resolviendo esos puntos, desgraciadamente se hizo externo y se ‘convirtió en un pleito’”, detalló haciendo el gesto de comillas con las manos en la última frase.

“Eso nunca existió, lo que realmente existió fue un desacuerdo entre 7 individuos, con 7 cabezas diferentes”, añadió Kalimba.

Kalimba dijo que no habían podido ensayar juntos hasta ahora por los diferentes compromisos de los integrantes, pero cuando finalmente pudieron hacerlo, no hubo ningún problema.

También habló sobre la posible bioserie del grupo, pero expresó que todavía no hay nada concreto, además, de que ese proyecto es algo que no está en manos de ellos, sino de la casa productora que se anime a hacerla.