Así fue la despedida de Paola Rojas y su equipo del noticiero “Al Aire”

La periodista Paola Rojas llevaba varios años al frente del noticiero “Al Aire”; sin embargo, hace poco anunció su salida del mismo sin entrar en muchos detalles al respecto, ya que N + Media explicó que Paola contará con un espacio diferente que contribuirá a su apuesta digital.

A pesar de que Paola expresó el temor que sintió ante el cambio radical que se avecina en su vida, también comentó que comienza a asimilarlo, por lo cual se mostró entusiasta por los proyectos que puedan llegar a futuro.

“Me preparo para un nuevo comienzo. Me alisto para crear y crecer. Abrazo esta vida y sus cambios que me acercan más a ti. Gracias también por todos sus mensajes tan cariñosos, luego de que ayer se compartiera el anuncio de qué este programa pronto va a entrar en una nueva etapa” explicó.

Despedida de Paola Rojas

Este 6 de enero la periodista se despidió de manera oficial del noticiero y del equipo de trabajo con el que compartió varios años de transmisiones, por lo cual a través de sus redes sociales expresó su sentir y agradeció a todos sus compañeros.

“Quiero invitarte a que hoy más que nunca me acompañes en esta la ultima emisión de “Al Aire con Paola”, el ultimo programa, me encantara compartir contigo cada minuto, esta aquí todo el equipo, queremos despedirnos de ustedes, agradecerles su compañía a lo largo de estos años, ha sido de verdad una aventura increíble, inolvidable” añadió en una de sus historias de Instagram antes de comenzar con el programa.

Asimismo, mientras el programa estaba en un corte comercial, la conductora aprovechó para comenzar a despedirse de los colaboradores que trabajan detrás de cámaras, mismos que aparecieron en una parte del video que compartió en su cuenta oficial. Al final de la transmisión se despidió en compañía de todo el equipo frente a las cámaras.

“Gracias por estar oportunidad, por este programa, en mi caso me cambió la vida, que me acompañó en los momentos más difíciles, que me dio contención, me dio amor, me dio la amistad de gente que siempre será mi amiga y me dio esta posibilidad de estar cerca de ustedes, gracias, gracias por estos años y quiero desearle mucha suerte, mucho éxito, de corazón, Genaro Lozano a ti y a todo tu equipo que empieza una nueva etapa” agregó en el cierre del último programa en compañía de sus compañeros de trabajo.

Carlos Hurtado dedica emotivo mensaje a Paola

Paola Rojas compartió el espacio con Carlos Hurtado, quien al igual que ella es un periodista y conductor de televisión y radio. Luego de colaborar varios años en el programa Carlos dedicó un emotivo mensaje a su compañera.

“Lo dijiste Pao, ha sido un gran viaje!!! De corazón agradezco a la vida haberlo compartido contigo” agregó.