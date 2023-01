Las películas de Guillermo del Toro e Iñárritu son preseleccionadas en los BAFTA

“Pinocho” de Guillermo del Toro y “Bardo: Falsa Crónica de una Cuantas Verdades” de Alejandro González Iñárritu han generado buenas críticas no solo por el público, si no también por lo expertos del cine, ya que ambas producciones destacan por el guion original, la dirección de los mexicanos y su diseño de producción, es por ello que no causa sorpresa que estén siendo consideradas para ser nominadas en premios importantes.

Pinocho está disponible en Netflix (Captura)

Los premios British Academy Film Awards son los galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, mismos que dieron a conocer la lista de nominados preseleccionados, entre los cuales sobresalen los nombres de Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu por sus películas.

Nominaciones que podría tener “Pinocho”

La cinta que fue hecha con ‘stop motion’ cautivó de inmediato a la audiencia, ya que a pesar de tener problemas con la distribución dentro de las salas de cine, esta se convirtió en una de las más vistas en la plataforma de Netflix.

Pinocho de Guillermo del Toro Netflix © 2022 (Netflix)

La película de Guillermo del Toro esta prenominada en seis categorías, las cuales son: Mejor Película Animada, Mejor Guion Adaptado, Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales Especiales, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora .

Hasta ahora “Pinocho” fue nominada en tres categorías de los Globos de Oro, podría tener algunas de las mas importante de los BAFTA, lo cual pinta para ser considerada en los premios Óscar.

Nominaciones que podría tener “Bardo”

“Bardo: Falsa Crónica de una Cuantas Verdades” generó diversas opiniones, pero en la que muchos coinciden es el talento que dejaron plasmado los mexicanos, ya que el diseño de producción estuvo a cargo del mexicano Eugenio Caballero.

Bardo Netflix Cortesía: Netflix

En este caso, la cinta esta siendo considerada para ser nominada en la categoría de Mejor Película Internacional , misma categoría en la que entraría en los Óscar.

Nominados oficiales a los BAFTA

Las nominaciones oficiales se darán a conocer el próximo 19 de enero y tan solo un mes después se llevará a cabo la ceremonia en donde se conocerán los ganadores de esta estatuilla.