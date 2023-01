Sara Corrales no esconde sus sentimientos: a Gabriel Soto le falta poco para anunciar ruptura con Irina Baeva

Si bien desde hace varios meses ha sido un misterio la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva también viene a serlo la que pudo haber surgido entre Sara Corrales y el actor de 47 años luego que se conocieron al compartir créditos en la telenovela que actualmente se encuentran grabando Mi Camino es Amarte.

Desde varias semanas se ha relacionado a la actriz colombiana con su compañero de trabajo luego que este se ha visto alejado de la modelo rusa de 30 años con quien tenía planes de matrimonio y lo suspendieron en tres ocasiones.

Gabriel Soto, quien vuelve a protagonizar una telenovela este 2022, ha negado el distanciamiento de la pareja al asegurar que los compromisos profesionales de ambos los han mantenido alejados. @irinabaeva

Ciertos rumores han surgido con respecto a lo que Gabriel Soto siente y pretende con Sara Corrales, se llegó a decir que este ya le ha hecho lujosos regalos y que la actriz nacida en Medellín - Colombia no le desagradan los halagos, incluso le habría exigido a Soto anunciar a principios de 2023 su ruptura definitiva con Baeva para hacer pública su nueva relación.

Tan clara podría estar Sara Corrales en no querer seguir escondiendo su relación con Gabriel Soto que recientemente demostró, a través de sus publicaciones en Instagram, que no le desagrada que la relacionen con el ex de Geraldine Bazán.

Gabriel Soto y Sara Corrales se casaron en 'Mi camino es amarte' | Instagram: @micaminoesamarte

La actriz que ha trabajado en otras producciones mexicanas como Todos quieren con Marilyn y El señor de los cielos publicó un carrete de fotografías donde presumió de su viaje a Tepoztlan, Morelos para celebrar el cierre de 2022.

En la publicación no sólo presume de su definida y esbelta figura también los espectaculares ojos verde que tiene. En su texto incluye una reflexión sobre lo importante que es reconectar con la naturaleza y lo mucho que necesitaba darse una escapada para llenarse de paz:

“Fueron unos días maravillosos de re conexión, descanso, meditación, yoga y contacto con la naturaleza. Amo pegarme estas voladitas en medio de mis grabaciones para dedicarle tiempo a mi espíritu, a mi alma, poder estar en silencio para oír mi voz interior, eso es lo que me permite estar brillando, permanecer en paz y llenarme de amor propio para poder regalárselo a quienes me rodean. Y tú? Qué tanto tiempo de calidad te dedicas?”

SARA CORRALES

Alguno de sus seguidores han reaccionado a su fotografía y mientras alaban su belleza la felicitan por su supuesta relación con Gabriel Soto, gesto que ha agradecido con un “like” en cada comentario.

Sin embargo, para evitarle problemas a la paisa, hay que mencionar que Sara parece haberle dado me gusta a todos los comentarios que le hicieron a su publicación, incluyendo a los que sus fans desaprueban una supuesta relación con Soto.