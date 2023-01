¡Hasta siempre! Niño recibe regalos y nota de despedida

Diciembre y enero son meses que se pasan en familia. Los más pequeños esperan con muchas ganas las mañanas de Navidad y día de Reyes para ver qué es lo que recibieron por parte de los seres mágicos. Por muchos años, los niños escriben las cosas que les gustaría recibir. Sin embargo en las últimas horas comenzó a viralizarse la carta que recibió un menor con la despedida de una etapa de la infancia.

Pamela Medrano es una madre de familia que tiene una cuenta de la red social TikTok. Mediante esta plataforma, la mujer compartió la reacción de su hijo al descubrir algo más que juguetes. Uno de los presentes le hizo ver al infante, de solo 11 años, que había algo en el árbol de Navidad.

Después de unos minutos de leer la carta, el niño descubrió que se trataba de la despedida de Santa y los Reyes Magos. Conforme fue leyendo, el menor comenzó a llorar y entendió que se trataba de la última vez que recibiría un presente.

La grabación de los hechos se viralizó de gran manera. Hasta el momento, suma más de cuatro millones de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “También lloré junto con Martincito. No me veo el día q a mi hija también le llegue esa carta de despedida”, “Ay, yo lloré y tengo 33″, o “noooo manches, gracias por no romper su ilusión ”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

