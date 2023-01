Fue el pasado mes de septiembre, cuando se reveló que la cantautora, empresaria y diseñadora de 34 años de edad, Rihanna, sería la encargada del show de medio tiempo del Super Bowl 2023 a llevarse a cabo el próximo 12 febrero desde el State Farm Stadium ubicado en Glendale, Arizona.

Rihanna lanza colección de ropa inspirada en el Super Bowl 2023. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Bergdorf Goodma)

Cabe señalar que a partir del 2023, el patrocinador del medio tiempo será Apple, dejando atrás a Pepsi por lo que los fans esperan que este show sea más grande, a la altura de la marca fundada en Cupertino, California.

Los seguidores de la barbadense esperan que cante sus temas más exitosos que han perdurado por décadas en la memoria de millones de personas alrededor del mundo, entre las que destacan Pon de Replay, Umbrella, Don’t Stop the Music, Shut Up And Drive, Rude Boy, Where Have You Been, We Found Love, Diamonds, Work y Needed Me, al igual que el tema Lift Me Up, incluido en la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

Rihanna pone a la venta colección de ropa inspirada en el Super Bowl

Sin embargo, antes de que todo esto suceda, Rihanna lanzará una colección inspirada en su presentación de medio tiempo a realizarse el próximo 12 de febrero, la cual lleva por nombre ‘Game Day Collection’ y consta de playeras, sudaderas, jerseys, gorros, gorras y calzoncillos.

Cabe señalar que la colección creada especialmente para su marca Savage X Fenty salió a la venta tan solo un par de horas atrás y ya hay varias prendas agotadas. Asimismo, los precios oscilan entre los 32 dólares y los 112 dólares. Para destacar, la marca sí hace envíos a México y los precios de cada artículo se encuentran en precios mexicanos.

We ain’t playin’ fair. #SavageXGameDay @rihanna ⁣

Our Xclusive Game Day Collection is available NOW! Y’all already know it’s limited edition, so grab urs while u can. pic.twitter.com/dflQNn8hnK — Savage X Fenty by Rihanna (@SavageXFenty) January 8, 2023

