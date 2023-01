¿Pantalla grande o streaming? El gran dilema actual para directores y productores

3 años han pasado desde el momento en que la pandemia del Covid-19 invadió el mundo, lo cual hizo que muchos cambiaran sus hábitos, trabajos y algunas cosas de su vida para evitar el contacto con el mundo externo.

Asimismo pasó con en el mundo del entretenimiento, pues para no parar la producción y el estreno de algunas películas y series, muchos decidieron optar por las plataformas streaming para que sus obras fueran vistas, pero el tiempo ha pasado y algunas costumbres se quedaron, por lo que se ha creado la duda de seguir con estas plataformas o volver a la pantalla grande. Por este motivo, diferentes productores y especialistas en el área cinematográfica mostraron su opinión al respecto.

Pablo Larrain

Según lo indicado por el productor chileno Pablo Larrain, es una controversia que se ha llevado durante estos últimos años, pues la manera de ver películas y serie ha cambiado de manera significativa en estos tiempos.

“Esa es la gran pregunta de los últimos años, es algo que está pasando y que sigue cambiando todos los días, la pandemia vino a reforzar algo que ya estaba ocurriendo y que tiene que ver con el acceso y la forma de ver ciertos contenidos, con la forma en la que ahora se ven las películas o series”, comentó Larrain al diario Milenio.

“No podemos perder de vista que los productores debemos tener una conversación con las plataformas, hay una responsabilidad de mantener la sala de cine por el rito que significa, porque si todos vamos a trabajar para hacer cine de plataforma con el tiempo se va a perder la experiencia del cine. Hay algo que está ocurriendo y creo que la responsabilidad es de quienes producimos ese contenido, se acabaron las excusas”, dijo Larrain.

Televisión + streaiming + Netflix Cda vez más, las personas consumen películas y otros contenidos desde diversas plataformas de streaming. (Suministrada)

Juan de Dios Larrain

Asimismo, Juan de Dios Larrain, hermano y socio de Pablo también agregó que en la actualidad la audiencia se ha familiarizado con estas plataformas digitales para poder entretenerse mientras los cines mantenían sus puertas cerradas.

“Hoy la gente ve más contenidos y conoce las plataformas, eso es lo positivo, pero lo negativo es que por un tiempo estuvieron los cines cerrados y eso produjo un cambio cultural en cómo la gente se relaciona con la idea de ir al cine, lentamente está volviendo y se dice que Avatar va a llenar las salas este fin de año, pero la pregunta es qué tipo de película deben estar en salas”, aseguró Juan de Dios.

“A las plataformas les funciona tener una ventana de cine, porque las campañas de marketing son más efectivas, ojalá que el cine y las plataformas puedan convivir armónicamente y que las plataformas sean generosas en ese sentido”, indicó Juan de Dios.

Alejandra Márquez

Por su parte, Alejandra Márquez quien acaba de lanzar ‘El Norte sobre el Vacío’ en Prime Video aseguró que: “Ganas y pierdes, el acceso que tiene la gente a cierto tipo de películas se puede ver limitado si no estuvieran un estreno en plataformas, me parece que fomentan la distribución de las películas, sin duda las puede ver más gente; pero, sinceramente el fetiche de la pantalla grande me obsesiona”, dijo Alejandra Márquez.

Amy Reford

Mientras que la cineasta estadounidense Amy Reford decidió inclinarse más por ambas opciones.

“Hay una democratización que está pasando con relación a las plataformas streaming, hay acceso a más historias, puedes ver historias increíbles que no eran posibles diez años antes y eso es porque hoy tenemos más opciones, definitivamente amo estar en comunidad viendo una película en pantalla grande, pero la respuesta corta es que creo que ambas deben convivir y espero que esto continúe de la mejor forma”, explicó Redford.