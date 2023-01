Consuelo Duval muestra apoyo a Gloria Trevi

Actualmente, la cantante Gloria Trevi ha estado en el ojo público luego de que se revivieran algunos hechos del pasado ante los problemas con la justicia que se encuentra enfrentando. Los últimos días del año 2022 han sido un poco difíciles para ella luego de que se enfrentara a un nuevo problema legal con la periodista Pati Chapoy, además de surgir dos nuevas demandas en su contra y en la de Sergio Andrade por supuesto abuso de menores.

Todo esto ha hecho que famosos y fanáticos se manifiesten en redes sociales mostrando su opinión en el caso, muchos de estos ha demostrado su apoyo hacia la intérprete de ‘Vestida de Azúcar’, quien se mantiene en el ojo del huracán desde hace aproximadamente 20 años.

Y es que además de Armando Gómez (Esposo de Trevi), Gustavo Adolfo Infante y sus fans, Consuelo Duval también decidió mostrar solidaridad para la cantante de 54 años de edad, a quien sin duda le esperan unos días difíciles mientras su situación es determinada por la justicia de Estados Unidos.

De esta manera, la actriz y animadora decidió utilizar sus redes sociales para enviarle un mensaje a la famosa. “¡Te amo! Con todo el poder de esa palabra Gloria Trevi”, escribió Duval en una de sus historias de Instagram en donde colocó una fotografía en la que ambas aparecen abrazadas, agregando al final un emoji de las manos que se encuentran unidas en oración.

Cabe resaltar, que hasta el momento Gloria Trevi no se ha manifestado para responder de manera pública el apoyo de todos los que se han tomado unos minutos para enviarle algún mensaje. Sin embargo, la cantante publicó un video en donde le deja en claro a sus más de 5 millones de seguidores que ella está bien y que en el momento se encuentra en un proyecto que le va a gustar a todos.

“Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene… Siento q los que no me conocen, por fin me van a conocer. Y al final todos me amarán”, dice la descripción del video.