Noah Schnapp: ¿Cuáles son las producciones en las que aparece el actor?

Noah Schnapp es un actor estadounidense reconocido por su interpretación de Will Byers en la serie de Netflix ‘Stranger Thing’, una de las más vistas en la plataforma que le ha dado fama a diversos actores que pertenecen a esta.

El artista de tan solo 18 años de edad, fue tendencia recientemente gracias a una publicación realizada en su cuenta TikTok, en donde confiesa su orientación sexual en donde afirma: “Me parezco más a Will de lo que pensé”, hacienda alusión en su papel de la serie antes mencionada.

En el video donde Schnapp aparece acostado en su cama, reveló el momento en el que le confesó a su familia que es homosexual. “Cuando por fin le conté a mi familia y amigos que era gay después de estar asustado en el closet por 18 años y todo lo que me dijeron fue: ‘ya lo sabíamos””.

Asimismo, también se escucha una voz en off de una mujer que dice: “¿Sabes qué nunca fue? Grave, nunca fue tan grave, francamente, nunca fue tan grave”.

La publicación inmediatamente superó los 10 millones de Me Gusta y los 400mil comentario, muchos de estos es en apoyo al actor de Stranger Things.

Las producciones en las que Noah ha participado

Desde los 11 años, Noah Schnapp ha participado en diversas producciones, iniciando en el año 2015 con la película ‘Bridge of Spies’ en donde interpretó a Roger Donovan y ‘Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, La Película’ donde hizo la voz de Chalie Brown.

Asimismo, un año más tarde (2016) tuvo la oportunidad de pertenecer al elenco principal de ‘Stranger Things’, donde ha hecho grandes amigos con los que aún se mantiene grabando la última temporada de la serie.

En el mismo año, formó parte del elenco de un cortometraje titulado ‘The Circle’, donde interpretó a ‘Luca’, en el 2018 a hizo el papel de ‘Otis Copeland’ en ‘We Only Know So Much’ y a la voz de ‘Kai’ en ‘The Legends of Hallowaiin.

En el año 2020 participó en ‘Waiting For Anya’, interpretando a Jo y en ‘El Halloween de Hubie’, como Tommy Valentine.