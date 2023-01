Shakira es traicionada por segunda vez. Entérate

Shakira, la cantante colombiana que ha trascendido el mundo no deja de recibir golpes en su vida y es que no se trata de maltrato físico precisamente sino al corazón. La artista ha recibido diversas traiciones, no solamente por su expareja de la cual se comenta entre tantas cosas; que le fue infiel, sino que ahora también el cocinero de la familia de la artista, prefirió irse a trabajar con Piqué y Clara Chía.

¿La traicionó?

Según el programa Chisme No Like, el cocinero personal de la cantante quien trabajaba con ella antes de conocer al español le habría dado la espalda al quedarse al servicio de Piqué tras la separación.

El chef le argumentó a Shakira que no podía seguirla a Miami porque tenía proyectos personales y prefería quedarse en Barcelona para aperturar su propio restaurante y resulta que le fue mejor salir detrás de la nueva familia del futbolista español.

La noticia sorprendió a los internautas y comenzaron a opinar inmediatamente: “Eso no se hace, personas como ese chef se merece Piqué no Shaki, que se quede con ese traicionero que seguro llevaba todo el chisme, realmente enterarse de cosas así genera repudio hacia esas personas, pero sin embargo solo DIOS para encargarse de todo...”.

“Entonces habrá segunda temporada de ‘te felicito’ y ‘monotonía’”, “Qué feo lo que hizo el chefs de Shakira que traición, más feo todo porque Shakira tiene un corazón muy noble”.

“Y es que les parece poca la traición del chef y Piqué que sabiendo que es el Chef de sus hijos, de verdad que ahora sí esto está de remate, es otra traición de Piqué, ese chef es Judas Iscariote, le mordió la mano a la que le dio de comer”, agregaron algunos de los fans de Shak.

Shakira junto a su chef en su casa de Barcelona! pic.twitter.com/Qbl8rSN4BP — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 25, 2022