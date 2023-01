“Yo no le apostaba nada”, Bellakath revela que no le gustaba ‘Gatita’. / Foto: Instagram @labellakath

Mediante un podcast del creador de contenido Gusgri, la cantautora de 24 años, Bellakath, reveló que en un inicio, su éxito ‘Gatita’ no era de su agrado ya que le parecía ‘equis’, sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que era una gran canción que sin duda le cambió la vida. Cabe señalar, que hasta este momento, el tema cuenta con más de 69 millones de reproducciones en Spotify.

En el video publicado en el canal de Doble G de Gusgri, el cual se titula ‘La gatita que le gusta el mambo y toda la verdad de mi canción’, Bellakath hizo varias confesiones que sin duda te dejarán con la boca abierta e incluso tocó el tema del plagio, del cual se le acusó varias semanas atrás.

Bellakath revela que no le gustaba ‘Gatita’

En dicho video, el cual tiene una duración de dos horas, Bellakath reveló que el tema ‘Gatita’ no le gustaba para nada, por eso optó en sacarlo al final, “A esa canción yo no le apostaba nada, me parecía una canción ‘equis’, venían dentro de un EP pero por tiempos, mi productor no me entregó todas las canciones y tuve que sacar sencillo por sencillo y la ‘Gatita’ como no me gustaba, fue la que saqué al final”, dijo.

Asimismo, señaló que ella siempre supo que tendría un éxito pero mientras eso llegaba, tomó la decisión de lanzar ‘Gatita’, “De repente empezó a pegar y me pareció normal, pero de repente la pusieron en Qatar y otros influencers en el mundo hicieron el trend, no me caía el veinte porque no me gustaba la canción, en un mes llegué a los 12 millones de oyentes y pensé, ‘eso es una broma’, yo estaba pensando en sacar el hit y el hit fue ‘Gatita’”, reveló Bellakath en entrevista.

