El actor mexicano Diego Calva busca su primer Globo de Oro con ‘Babylon’

El próximo 19 de enero, llegará a todos los cines de México la cinta ‘Babylon’, escrita y dirigida por Damien Chazelle (La La Land & Whiplash) y protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li y el mexicano Diego Calva (Narcos: México), quien hace su debut en Hollywood.

El filme logró aterrizar cinco nominaciones en la 80ª edición de los Globos de Oro en las categorías de ‘Mejor película musical o comedia’, Margot Robbie en ‘Mejor actriz en un musical o comedia’, Diego Calva en ‘Mejor actor en un musical o comedia’, Justin Hurwitz por ‘Música original’ y Brad Pitt por ‘Mejor actor de reparto’. Dicha entrega de premios se llevará a cabo el próximo martes 10 de enero desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

La cinta 'Babylon' está protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie,Tobey Maguire, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo y Li Jun Li. / Foto: Paramount Pictures

Gracias a su papel de Manuel ‘Manny’ Torres en ‘Babylon’, el actor mexicano de 30 años de edad, Diego Calva, logra su primera nominación en los Globos de Oro (Golden Globes) en la categoría de ‘Mejor actor en un musical o comedia’.

En entrevista para Publimetro, el mexicano reveló que se encuentra muy contento porque llevo mucho tiempo esperando que la película se vea en México, en su país, “estoy nervioso pero sobre todo muy contento”, dijo. Asimismo, agregó que la primera vez que vio ‘Babylon’ fue en un teatro en Los Angeles donde se encontraba completamente solo, “fue muy shockeante, recuerdo que cuando salí de ver la película me marcaron muchas personas para saber mis pensamientos y les dije que necesitaba dos horas para procesar lo que acababa de ver, me encantó y no pude verla más que con ojos de niño, no lo pude criticar”, comentó.

El personaje de Manuel ‘Manny’ Torres narra la historia de un mexicano con sueños, aspiraciones y una meta por cumplir mientras busca crear su camino dentro de la industria del cine en Hollywood, a lo que Diego Calva señaló, “me sentí muy identificado en muchos sentidos, con Manuel tengo una relación de metaficción, de un día para otro está rodeado de las celebridades más importantes de la industria y a mi me pasó eso, yo estaba viviendo en Tlatelolco y a los quince días estaba en Malibu con Brad Pitt”, expresó.

Diego Calva dijo que a su personaje lo describiría como ‘sueños’ y a la cinta como ‘estampida’, cuando se le preguntó que significaba este proyecto para él, dijo lo siguiente, ”'Babylon’ me cambió la vida, es el proyecto que más orgulloso me tiene, es el más grande pero también es el que más me ha enseñado, yo con ‘Babylon’ no nada más he aprendido actoralmente, en mi profesión, de la industria, del negocio, sino también personalmente, de la salud, de la familia, del tiempo, me enseñó a revalorizar todo”.

Con respecto a la edición, dijo que fue un proceso largo que comenzó antes de la pandemia, y todo empezó con él mandando videos pero después llegó la pandemia y se paró un poco, también reveló que una de sus escenas favoritas no quedó en el corte final de la cinta pero estará disponible en las escenas extras del DVD, “es una escena de pelea que tengo con Margot Robbie, es la actriz más increíble con la que yo he trabajado, no tiene miedo alguno, es muy disciplinada, es una fuerza, es una escena tal cual, lo dimos todo en la escena pero en la edición hay cosas que entran y otras que no”, compartió.

En cuanto a su nominación a los Globos de Oro, Diego Calva reveló que estaba en un programa matutino completamente en vivo, y la entrevistadora fue la encargada de darle la noticia, “sentí muy chido, es la primera vez que me pasa una cosa así y se siente muy lindo, me siento muy honrado de que se valore el trabajo y el esfuerzo”, dijo. Con esto, le preguntamos si es una persona de expectativas y si espera ganar su primer Golden Globe, “siento que ya gané, es una situación que no se trata de más o de menos, no tengo nada pensado, no sé si me parece de mala suerte escribirlo”, reveló entre risas.

¡La premiere de #BabylonLaPelícula ya comenzó en la Ciudad de México!



No te pierdas todos los detalles en nuestras redes sociales 🫰 Y la película en cines, este 19 de enero. pic.twitter.com/2olo5itsWS — Paramount Pictures México (@ParamountMexico) January 9, 2023

