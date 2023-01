Fue el pasado 15 de octubre, cuando desde la ciudad de Busan en Corea del Sur se realizó el concierto gratuito ‘Yet to Come In BUSAN’ como parte de las actividades del grupo de k-pop BTS para la Expo Mundial de Busan a llevarse a cabo en 2030.

¿Cúando empieza la venta de boletos para el concierto ‘Yet To Come’ de BTS?. / Foto: BIGHIT MUSIC / HYBE Labels

Dicho concierto también fue transmitido de manera online o en línea y por medio de la plataforma de Weverse. Sin embargo, millones de ARMYs, como se le conoce a su fandom, se quedaron sin ver dicha presentación y tan solo un par de meses más tarde, se dio a conocer que el concierto estará disponible en todos los cines del mundo.

¿Cuándo empieza la venta de boletos para el concierto ‘Yet To Come’ de BTS?

Fue el 19 de diciembre, cuando mediante un comunicado se reveló que el concierto ‘Yet To Come in BUSAN’ llegará a los cines de todo el mundo el próximo 1 de enero. La presentación de BTS podrás verla en más de 110 países entre ellos México.

La venta de boletos en México comenzará el martes 10 de enero a las seis de la tarde y solo estará disponible a través de la cadena de cines Cinépolis y estará disponible en las salas tradicional, Screen X, 4DX y 4DX Screen dependiendo de la disponibilidad.

Precios para ‘Yet to Come in Cinemas’

Aunque aún no se han revelado los precios oficiales para ‘Yet to Come in Cinemas’, se especulan que rondarán entre los $250 y $300 pesos mexicanos y habrán funciones los días 1, 2, 3, y 4 de febrero. Con respecto a la lightstick oficial de BTS, que es la Army Bomb, personal de Cinépolis reveló que no habrá problema con que ARMY la lleva a las distintas funciones que ofrecerán, aunque si recomiendan que se mantengan con la luz tenue para no incomodar a los otros asistentes.

La ARMY BOMB es la lightstick oficial de BTS. / Foto: BIGHIT MUSIC / HYBE Labels

