Shakira está furiosa luego que su Gerard Piqué expusiera a su hijo en un programa sin su permiso

Si bien el rompimiento entre Shakira y Gerard Piqué no finalizó en los mejores términos, una nueva tensión se le suma a las que ya exitían entre los famosos luego que el ex futbolista dejara que el hijo mayor de ambos, Milan, participara en un evento de Twitch organizado por el catalán.

Lo que para unos se trató de una participación cómica y espontánea del pequeño de 9 años para la cantante colombiana fue motivo de furia ya que no le ha gustado el hecho de ver a su pequeño hijo expuesto a una plataforma tan multitudinaria sin su autorización.

Fuentes muy cercanas a la intérprete de Monotonía han indicado que “la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo, ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué en una discusión de contenido adulto”.

#MILAN es tendencia en TIK tok, ya que se viralizó un vídeo en el que acompaña a @3gerardpique en la @KingLeague_info.

El ex futbolista incluyó en primera fila a su hijo Milan al evento que organizó para promocionar la Kings League, la liga de fútbol virtual de la que es presidente, y lo hizo sin la aprobación de suexpareja.

El video donde aparece el pequeño, que además se mostró como pez en el agua con el micrófono en la mano, se encontraba Gerard Piqué junto a reconocidos influencers del mundo del deporte. Quizá el catalán jamás se imaginó de la sorpresiva participación de su hijo cuando sin pensarlo acaparó todas las miradas de los asistentes cuando participó.

“Yo te he visto dormir toda la noches... Ha estado la prueba”, dijo Milan, a lo que Piqué entre risas le pedía que se calmara e hiciera silencio, incluso le dijo que le apagaría el micrófono. El niño insistía en balconear a su padre: “Es que me acuerdo quien es, te lo juro que no voy a decir nada, puedes confiar en mi”, comentaba Milan muy sonriente”.

El ex jugador del Barcelona también ofreció su opinión al respecto alegando que la participación de Milan Piqué no estaba planificado, sino que se dio de forma natural: “No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir”, precisó.

Desde el primer minuto en que apareció en pantalla, Milan robó por completo el protagonismo de los presentes, llegando a corrigió a su padre en asuntos relacionados con los videojuegos.