Odalys Ramírez recibe emotivo mensaje de Patricio Borghetti tras salir de noticiero “Al Aire”

Luego de 12 años como conductora de espectáculos, Odalys Ramírez se despidió del noticiero “Al Aire”, en el cual compartía espacio con Paola Rojas; el pasado 6 de enero tuvieron su última transmisión del programa, lo cual generó un sin fin de sentimientos y mensajes por parte del equipo que colaboró a través de tantos años, en donde compartieron experiencias laborales y personales.

Durante la última emisión del programa, algunos de los colaboradores tomaron un espacio para hablar sobre su experiencia dentro del programa y Odalys no desaprovechó el momento para dirigirse a sus compañeros y al público.

“Yo inicié en noticieros hace 12 años, esta ha sido mi casa durante la vida de casi un adolescente. Estoy súper agradecida, satisfecha, orgullosa de lo mucho que este espacio y este equipo me ha permitido desarrollarme, y por supuesto muy agradecida con todo el público que siempre tiene palabras de apoyo por medio de redes sociales, o cuando nos encuentran en la calle” agregó.

Patricio Borghetti dedica mensaje a su esposa Odalys Ramírez

Tras el trabajo que ha realizado durante más de 10 años, su esposo y padre de sus hijos tomó las redes sociales para enviar un mensaje a la conductora, en el cual expresó su admiración por su trabajo y dedicación.

“Esta mujer espectacular se aventó 12 años de madrugadas para dar los espectáculos en noticieros. Lloviera o tronara, armando ella misma la sección con una disciplina y dedicación que me emocionan cada día. Me consta, porque los conozco y los quiero, que a veces sus jefes le pedían que se tomara más días de vacaciones porque el horario es difícil, y a ella le daba pudor hacerlo por su compromiso. Esto casi no existe en este medio. Nosotros somos los ganones porque te tendremos un ratito más en casa, aunque solo sea por un tiempo. Siempre nos iluminas con tu presencia” añadió en la publicaron de Facebook.

Por su parte, Odalys Ramírez recopiló en un video los momentos más especiales que vivió dentro del noticiero, en el cual mostró parte de la relación que mantenía con sus compañeros y colaboradores de trabajo.