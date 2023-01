Fue durante la emisión del pasado lunes 9 de enero, cuando la periodista Denise Maerker se despidió del noticiero ‘En Punto’, para pasarle la batuta al periodista y colaborador de CBS Enrique Acevedo, “Quiero agradecerles, por dejarme entrar a sus hogares y sé que es una frase trillada, sin embargo, es genuinamente lo que hacen cada vez que nos sintonizan. Gracias por su preferencia, gracias por su confianza”, dijo durante el programa.

Denise Maerker. Gustavo Adolfo Infante critica el debut de Enrique Acevedo en el programa ‘En Punto’. / Foto: Televisa

“Hoy arranca una nueva etapa en el noticiero, pero el compromiso de informarles de manera responsable y oportuna es el mismo. Espero que nos puedan acompañar todas las noches En Punto de las 10:30pm y a lo largo del día en las plataformas NMás”, escribió Enrique Acevedo en su cuenta de Twitter.

Hoy arranca una nueva etapa en el noticiero, pero el compromiso de informarles de manera responsable y oportuna es el mismo. Espero que nos puedan acompañar todas las noches #EnPunto de las 10:30pm y a lo largo del día en las plataformas @nmas. pic.twitter.com/SSHUvdqXOS — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) January 10, 2023

Gustavo Adolfo Infante critica el debut de Enrique Acevedo en el programa ‘En Punto’

Tras este cambio, varios periodistas se pronunciaron al respecto, entre ellos, Gustavo Adolfo Infante, quien no perdió la oportunidad para criticar el debut del periodista en el noticiero ‘En Punto’, “Pues con lo que le están pagando, no debería estar nervioso. Es el que más gana en Noticieros Televisa, un dineral. Me enteré de lo que le están pagando y es un dineral”, expresó en su canal de YouTube.

Gustavo Adolfo Infante critica el debut de Enrique Acevedo en el programa ‘En Punto’. / Foto: Instagram

Durante la misma transmisión agregó, “A lo mejor el cuate se supo vender. Cuando él estaba aquí en México, había dos apuestas de la empresa Televisa, hablando de gente joven, uno era Carlos Loret y el otro era Enrique Acevedo, pero Carlos Loret tenía toda la atención de Emilio Azcárraga, este cuate tomó la decisión de irse a Telemundo y de ahí se lo jalaron a Univision”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

