Blondie vuelve a la Ciudad de México en 2023 con concierto en solitario

𝔹𝕝𝕠𝕟𝕕𝕚𝕖: 𝔸𝕘𝕒𝕚𝕟𝕤𝕥 𝕋𝕙𝕖 𝕆𝕕𝕕𝕤 𝟙𝟡𝟟𝟜-𝟙𝟡𝟠𝟚 is out now 🖤 Available in four different formats + you can listen to the full collection of bonus tracks on all digital platforms here: https://t.co/ZmwUsdykQk #BlondieArchive #AgainstTheOdds @numerogroup pic.twitter.com/s9viV8WLTe