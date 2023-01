José José: una vida de alcohol, drogas y excesos. Su sensibilidad le provocó “dolores muy grandes”

La vida de José José estuvo no sólo rodeada de fama, público, aplausos, reflectores, también por una serie de excesos que lo llevaron a vivir duros momentos en su exitosa carrera como cantante. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por millones como José José nació el 17 de febrero de 1945 en la Ciudad de México y falleció el 28 de septiembre de 2019.

Sus problemas personales lo mantuvieron siempre bajo el ojo mediático, se sabía que los problemas por el alcoholismo lo llevaron a internarse por varios meses en una clínica para superarlos. Sin embargo, tras una una fuerte en 1993 se hablaba hasta de su muerte.

Pocas veces el llamado Príncipe de la canción hablaba de sus problemas emocionales, aunque en la década de los 80 decidió expresar abiertamente los duros momentos de su vida, en una entrevista que le ofreció al periodista Ricardo Rocha. Fue desde entonces que el público del intérprete de temas como El triste y La nave del olvido se enteró de la batalla interna con la que vivió por años el cantante.

Quizá todo se prestó para que José José abriera su corazón y declarara durante la entrevista que llegó a beber 24 horas al día: “Precisamente, se empieza a beber al mediodía, se continúa bebiendo de noche y el momento crítico llega cuando se empieza a beber por la mañana, porque cierra el ciclo del alcoholismo... hasta que llega un momento como me sucedió a mí, que yo bebía las 24 horas”,”, dijo.

José Rómulo Sosa Ortiz, “el príncipe de la canción” entrevistado por Ricardo Rocha en 1981 para compartirla su testimonio sobre el alcoholismo que sufrió y su recuperación…

Noten la escenografía, así como los trajes de la época.Nació el 17-02-1948 en la Col.Clavería Azcapotzalco pic.twitter.com/RF1OiAv2gz — Tlahtoani_1521 (@Tlahtoani_1521) January 11, 2023

Pero, ¿Cuáles pudieron ser las razones que llevaron a José José atravesar el oscuro túnel del alcoholismo?: “Hay muchas formas de enfrentar al alcohol: muchas veces uno quiere beber pero se siente uno mal. Y si ya ha tomado en cuenta el efecto eufórico que da el alcohol con una copa o dos, que realmente se piense que con cuatro copas más se va a estar más eufórico y más contento, sin tomar en cuenta que el alcohol es un anestésico y lo único que pasa es que lo va a uno haciendo perder cada vez más el dominio de sí mismo”, precisó.

Si bien las interpretaciones del Príncipe de la canción se caracterizan por lo sensible de sus letras ha sido esta misma condición humana (la sensibilidad) lo que llevó a José José a cometer algunos errores. Para el momento, dijo sentirse agradecido con algunos periodistas, su público y personajes como Daniela Romo, Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero y Polo Polo que le tendieron una mano en sus momentos de mayor crisis.

“Llevamos una sensibilidad que le debemos a Dios, a las vivencias, a este cariño (del público) que es el soporte de los que nos dedicamos a esto... En aquella experiencia que del todo no fue lo agradable, que me encontraba yo en pésimas condiciones debido al no buen manejo de mis emociones, eso es lo que más me ha llevado a mí a cometer errores, a fallar: mi sensibilidad, que es lo único que puedo entregarles con honestidad”.

“Tomé la decisión de internarme en una clínica especializada en la recuperación del alcoholismo. Una de las cosas que ha ocasionado el mal manejo de mis emociones es que yo me convirtiera en un enfermo de alcoholismo. Durante muchos años he padecido esta enfermedad y he luchado diariamente contra ella y no siempre la venzo, no siempre la controlo, no siempre la manejo. Me ha ocasionado dolores muy grandes”, precisó José José cuando habló del momento que decidió rehacer su carrera profesional y retomar su vida.

El cantante siguió una batalla contra las adicciones años posteriores, lo que le ocasionó serios problemas de salud.