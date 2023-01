“¿Me imaginas a mí con un pendejo?”: Florinda Meza negó romance con Carlos Villagrán en el pasado

El distanciamiento entre Carlos Villagrán y las producciones de Roberto Gómez Bolaños es un tema de nunca acabar, que en cada entrevista de los implicados abre un nuevo capítulo.

El más reciente tiene como protagonista a Florinda Meza, pareja del fallecido actor, comediante y escritor, e integrante el exitoso programa ‘El Chavo’, quien en una entrevista se refirió a Villagrán como un ‘pendejo’.

Durante el programa, ‘La Saga’ de Adela Micha, transmitido en YouTube, la actriz conocida por interpretar a ‘Doña Florinda’, le preguntaron por un rumor de hace muchos años donde supuestamente culpan a Meza del distanciamiento entre Bolaños y Villagrán.

“De ese no voy a hablar, principalmente ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendejo?”; dijo Florinda Meza, negando el presunto romance que había sostenido con Villagrán.

Origen del rumor

El mismo Villagrán fue quien dio a conocer esa parte de la historia sobre su ruptura con las producciones de Chespirito, al señalar que fue Florinda Meza quien lo buscó a él durante esos años.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”, dijo el actor mexicano en una entrevista hace más de 2 años.

Añadió: “Un día ella tenía el carro en el taller, se le había averiado el carro, yo me ofrecí a llevarla, después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y, ya saben”.

Las declaraciones de Meza, viene en medio de una semana donde Villagrán anunció su despedida con el popular personaje ‘Kiko’.

Tras más de 50 años interpretando al icónico personaje del ‘Chavo del 8′, el mexicano decidió terminar su representación del personaje a sus 78 años.