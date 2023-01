¿Perdonados? Ladrones roban casa a perrito de la calle y la terminan regresando

Existen muchos perritos en situación de calle que viven momentos muy complicados. Por eso, algunas personas buscan los ingresos necesarios para que puedan tener un espacio donde dormir. Tal como la casa de ‘Manchas’, un lomito que, pese a vivir en la calle, tenía un techo para resguardarse. Lamentablemente, un grupo de personas hurtó el hogar.

Los ladrones descendieron de una camioneta blanca y, en solo unos segundos, lograron llevarse el objeto. Una cámara de seguridad grabó el momento en que las personas huyeron del lugar. Vecinos compartieron el suceso en redes sociales, lugar donde se viralizó en cuestión de horas. La grabación llegó a los responsables del robo, quienes decidieron regresar la casa.

Cámaras de seguridad captaron el robo de la casa de un perrito.@alexpilam con el informe.



Más detalles en https://t.co/Q1lPsMTrHX pic.twitter.com/uS6cKNfDst — Comunidad Quito (@comunidadquito) January 5, 2023

Al devolver el ‘techo’, las personas dejaron un recado: “¡Perdón! No creímos que tuviera dueño porque no vimos al perrito y quisimos dársela a un perrito que no tiene casa y vive más abajo. Vamos a venir a darle comida, no quisimos hacerle daño”.

Algunos usuarios perdonaron a los ladrones y aseguraron que todo se trató de un malentendido, sin embargo, otros internautas aseveraron que sin la grabación los responsables jamás hubieran regresado lo robado.

