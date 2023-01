Fue el pasado miércoles 11 de enero, cuando el productor argentino Bizarrap se unió a la cantante colombiana Shakira para estrenar su sesión número 53, la cual se titula, BZRP Music Sessions #53, y que actualmente cuenta con más de 40 millones de visualizaciones en YouTube.

Bizarrap estrena “BZRP Music Session 53” en colaboración con Shakira. / Foto: Bizarrap

En pocas palabras, este tema es una ‘tiradera’ a su exnovio Gerard Piqué con quien mantiene dos hijos, Sasha y Milán. El también exfutbolista del FC Barcelona, ahora está en una relación con Clara Chía, quien también fue mencionada en la canción de Bizarrap.

Gerard Piqué y Shakira. / Foto: Getty Images (Scott Heavey/Getty Images)

Por otro lado, cientos de personalidades del mundo del entretenimiento felicitaron a Shakira por su valentía al exponer lo que verdaderamente sucedió durante su 12 años de relación con Gerard Piqué, entre ellas, la esposa de el futbolista Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. / Foto: Instagram (Captura Instagram @leomessi)

Antonio de la Rúa reacciona a la ‘session’ de Shakira y Bizarrap

Sin embargo, esta no fue la única personalidad que aplaudió a la colombiana, sino también, uno de sus exnovios, y se trata de Antonio de la Rúa con quien mantuvo una relación de 11 años y quien habría sido su última pareja antes de iniciar una relación con Piqué.

Antonio de la Rúa reacciona a la ‘session’ de Shakira y Bizarrap. / Foto: Instagram @eonline

Y es que, tras haberle dado follow a la cantante colombiana un par de meses atrás, Antonio de la Rúa le dio like o me gusta a la publicación de Bizarrap y Shakira donde se comparte un clip o fragmento de la BZRP Music Sessions #53. Por lo que se señaló que aún apoya a su ex sin importar lo que haya pasado.

