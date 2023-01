Esto fue lo que hizo Marisol González con el anillo de compromiso que le dio Canelo

El escándalo de la ruptura amorosa entre Canelo Álvarez y la actriz Marisol González ha dado mucho de qué hablar, dejando muchas incógnitas a cada uno de sus fans desde el primer momento, aunque se sabía que ella era mayor que él aproximadamente 10 años y en ese entonces ambos eran celosos.

“Duramos más o menos un año bien, y ya después entre cortar y regresar, cortar y regresar… Creo que las edades influyen de repente, los dos éramos muy celosos…”, explicó la conductora, asegurando que ellos mantuvieron una relación muy tóxica, ya que se separaban y regresaba infinidad de veces.

¿Qué ocurrió con el anillo que le dio Canelo a Marisol?

En el año 2011 y 2012 los famosos parecían estar muy enamorados uno del otro y hasta se dio a conocer que en ese momento el boxeador le llegó a pedir matrimonio a la actriz, con el objetivo de unir sus vidas para siempre.

A pesar de todo, nada resultó como se esperaba, pues al final decidieron separarse y el paradero del anillo, que tiene un valor de aproximadamente 10 millones de pesos, con el que representaban su compromiso quedó como un misterio.

Por este motivo, durante una entrevista a González se le cuestionó qué fue lo que ocurrió con esta joya. “Una de las veces que cortábamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca lo aceptó. El anillo que me dio Canelo Álvarez lo debe de tener mi mamá, fue hace mucho tiempo”, confesó la actriz.

De esta manera, Marisol rompió silencio y a pesar de no informar de manera concreta qué fue lo que hizo con el anillo, si contó que a su actual esposo no le gusta mucho hablar sobre el tema. “Conservo el que se debe de conservar, prefiero no opinar porque a mi esposo no le gusta que hable de ello”, dijo.